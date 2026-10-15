María, propietaria de 10 viviendas en España: «Tengo 10 propiedades, soy una desgraciada trabajadora, que lo único que he hecho en toda mi vida ha sido trabajar»

El tema de la vivienda es sin duda alguna, la conversación que desde hace semanas todo el mundo tiene. La aprobación por parte del Consejo de Ministros, de los dos decretos que modifican de forma notable las reglas del alquiler han generado polémica y aunque ambos textos siguen pendientes de convalidación por el congreso, la inquietud entre propietarios e inquilinos aumenta con su publicación en el BOE y el hecho de que las medidas ya hayan entrado en vigor. Y es que cada parte las interpreta desde su propia situación y teme salir perjudicada, de modo que la discusión ha pasado con rapidez de los despachos a la calle y a las televisiones.

Recientemente, el programa de Cuatro En boca de todos entrevistó a una mujer llamada María y que aseguró ser propietaria de diez viviendas. Su conversación con el presentador, Nacho Abad, se ha compartido ampliamente por redes sociales al reflejar el cansancio de los pequeños arrendadores, mientras que para otros muestra una notable distancia respecto a las dificultades que atraviesan quienes buscan casa. En su entrevista, además de defender su trayectoria, María criticó con dureza a las personas que protestan estos días en la Puerta del Sol por la situación de la vivienda., por lo que convine repasar qué contienen los decretos, qué dijo exactamente y qué debate de fondo plantea su intervención.

María, propietaria de 10 viviendas en España: «Tengo 10 propiedades, soy una desgraciada trabajadora»

El primer decreto extiende hasta 2030 la protección frente al desahucio de las personas vulnerables, intenta frenar determinadas compras especulativas por parte de fondos y permite que los inquilinos cuyo contrato venza antes de diciembre de 2028 soliciten hasta dos años más. También incorpora incentivos fiscales para los propietarios que rebajen o moderen la renta, con bonificaciones en el IRPF que en algunos casos podrían alcanzar el cien por cien. El segundo texto se ocupa de la duración de los contratos y es sin duda, el más polémico ya que contempla que pasado el periodo inicial, el arrendamiento se prorrogaría automáticamente durante cinco años, o siete si el arrendador es una empresa, salvo causa justificada. Y en el caso de que el dueño lo rescindiera sin motivo legal, podría tener que pagar una indemnización de hasta doce mensualidades. Para los pequeños propietarios el resultado es algo que no se puede asumir, y que los deja con menos margen de decisión sobre su propio inmueble.

En su entrevista en el programa En Boca de Todos, el presentador preguntó a María si se consideraba una «carroñera», como definen algunos a quienes poseen varias viviendas. Su respuesta fue clara al describirse como una trabajadora que no ha hecho otra cosa que trabajar. Explicó que es viuda, que la pensión no le llega y que quiere asegurar la estabilidad de sus hijos si algún día ella falta. Añadió que apenas había salido de su entorno, que sólo había estado una vez en Madrid y que no frecuentaba restaurantes, y que dedicaba buena parte de sus días a cuidar de una nieta con autismo mientras sus padres trabajan.

El momento más tenso llegó cuando se refirió a las personas acampadas en Sol, de las que dijo, que no buscan empleo y que no se privan de nada. El presentador le reprochó las formas y ella respondió que un hijo suyo sufre la ocupación de un inmueble y que ya hay una demanda en marcha. Sobre el origen de su patrimonio, indicó que tres viviendas las ha repartido entre sus hijos y que las otras siete las comparte con familiares, procedentes de herencias, y que tiene cuatro préstamos vinculados a las viviendas pendientes de pago.

El debate sobre qué es un «fondo buitre»

Hacia el final, Abad comentó que, según había entendido, a partir de diez casas se pasa a ser fondo buitre, y le preguntó si ella se sentía así. María lo negó con rotundidad y sostuvo que quienes reúnen diez, once o doce propiedades lo hacen porque las han heredado o porque han invertido sus ahorros en lugar de gastarlos en viajes u ocio, igual que hicieron sus padres a base de trabajo y ahorro. Cuando el presentador insistió en si había visitado ciudades como Roma, París o Londres, repitió que sólo había trabajado y que sigue haciéndolo.

Sus palabras reflejan una de las tensiones centrales de la discusión sobre vivienda: la que separa a quien entiende la propiedad como el fruto de décadas de esfuerzo de quien la percibe como un bien al que no todos pueden acceder. Los decretos distinguen, sobre el papel, entre el pequeño propietario y los grandes operadores, pero dónde acaba uno y empieza otro sigue siendo objeto de controversia política y social, y este testimonio muestra que una misma realidad puede leerse de formas muy distintas.