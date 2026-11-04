El mercadillo navideño de España que compite con los de Viena y Praga: artesanía, belenes y un entorno único

Viena y Praga suelen aparecer cada año entre los destinos favoritos de quienes quieren hacer una escapada en Navidad. Sus mercadillos, las luces y su ambiente festivo, transforma por completo las ciudades durante unas semanas y provoca el que se llene de turistas durante los meses de noviembre y diciembre. Sin embargo, para disfrutar de un mercado navideño con encanto no hace falta coger un avión ni salir de España.

De hecho, en Sevilla podemos encontrar un mercadillo bastante diferente a los que encontramos habitualmente en otras ciudades y no te lo puedes perder. Se trata de la Feria del Belén, que vuelve a instalarse este mes de noviembre en uno de los lugares más espectaculares de la capital andaluza, entre la Catedral y el Archivo de Indias. Un mercadillo en el que, a diferencia de otros, no predominan los recuerdos navideños fabricados en serie, sino las figuras, construcciones y pequeños detalles realizados por artesanos especializados en belenismo, una tradición que en Andalucía está protegida desde 2023 como Bien de Interés Cultural de carácter etnológico.

El mercadillo navideño de España que compite con los de Viena y Praga

La Feria del Belén abre este año el 8 de noviembre y permanecerá en Sevilla hasta el 23 de diciembre, es decir, un día antes de Nochebuena. El acceso es gratuito y los puestos vuelven a distribuirse por la Avenida de la Constitución y la calle Fray Ceferino González, una ubicación que es de hecho, parte del atractivo que tiene el mercadillo, ya que por un lado queda la Catedral con la Giralda y, al otro, el Archivo General de Indias, en pleno centro histórico de Sevilla.

Los puestos están ocupados por comercios y artesanos especializados. En la Avenida de la Constitución estarán, entre otros, Antigua Cerería del Salvador, Artesanía San Julián, M. José Romero, Gregorio García Colón, Oscar Lazarte, Alfares, Gloria Botonero y Marieta Artesanía. En Fray Ceferino González se instalarán Belenes San Juan Bosco, Pichardo Belenes, Artesanía Híspalis, Olga Bobadilla, La Casa del Belenista y Jorge Antequera. Y precisamente esa especialización es lo que diferencia a esta feria de buena parte de los mercadillos navideños que encontramos en España.

Figuras artesanales y todo lo necesario para montar un belén

Quien tenga la costumbre de montar el nacimiento cada diciembre puede encontrar prácticamente todo lo necesario. Figuras, casas, portales, musgo, construcciones, complementos y piezas de diferentes materiales y tamaños llenan las casetas. Además, no faltan las escenas más tradicionales, desde la Virgen María, San José y el Niño hasta los Reyes Magos o los pastores. Pero recorrer la feria permite comprobar hasta qué punto ha evolucionado también el belenismo. Junto a las piezas clásicas aparecen otras mucho más originales y elementos destinados a construir escenarios cada vez más elaborados.

Barro, madera, resina o papel maché se utilizan para elaborar figuras que pueden seguir el estilo hebreo, napolitano o el costumbrismo andaluz. Y para quienes se toman el montaje del belén muy en serio, también existen accesorios que van bastante más allá de colocar unas figuras alrededor de un portal. Bombas de agua permiten crear pequeños ríos y fuentes, los generadores de humo dan vida a las chimeneas y mediante distintos sistemas es posible incluso recrear los cambios entre el día y la noche.

No hace falta, sin embargo, ser coleccionista para disfrutar de la visita. Parte del interés está precisamente en detenerse ante los puestos y contemplar el trabajo de los artesanos, desde pequeñas piezas hasta construcciones mucho más complejas.

Horarios para visitar el mercadillo navideño de Sevilla

La Feria del Belén se inaugura el próximo 8 de noviembre y abrirá de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde. Los sábados, domingos y festivos se podrá visitarde 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas.

Si la intención es comprar alguna figura o consultar con los propios artesanos, acudir entre semana y por la mañana suele permitir recorrer las casetas con bastante más tranquilidad que durante las tardes o los fines de semana, cuando aumenta la afluencia en el centro de Sevilla. Además, la visita puede completarse fácilmente con un paseo por algunos de los lugares más conocidos de la ciudad. La propia ubicación de la feria permite continuar hacia el barrio de Santa Cruz o acercarse al Arenal, sin necesidad de utilizar transporte.

Qué hacer después de visitar la Feria del Belén

El entorno ofrece también numerosas opciones para comer o tomar unas tapas al terminar el recorrido. El Arenal se encuentra a pocos minutos y concentra bares y restaurantes donde probar platos muy ligados a la cocina sevillana, desde las espinacas con garbanzos hasta la carrillada ibérica, croquetas o montaditos. Y a medida que avance diciembre aparecen además otros espacios navideños por distintos puntos de Sevilla, aunque la Feria del Belén mantiene un carácter propio precisamente por su especialización.

Frente a los grandes mercados europeos en los que se mezclan comida, decoración y regalos, aquí el protagonista continúa siendo el nacimiento y el trabajo artesanal que hay detrás de cada pieza. Y todo ello en un escenario difícil de igualar, entre algunos de los monumentos más reconocibles de Sevilla.