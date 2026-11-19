Alrededor de hace 2.000 años, los romanos erigieron unos baños próximos a un manantial de agua caliente en el núcleo de un reconocido municipio gallego. La construcción se encuentra en el mismo sitio, siendo sus aguas termales el mayor atractivo turístico. Estas pozas al aire libre marcan entre 38 y 40 grados durante todo el año y la gente se baña incluso en los meses más fríos.

Uno de los mejores socios contra el invierno es la zona termal más grande de la región, disponible de forma universal en cualquier fecha y totalmente gratuita. Además, cuenta con una poza fría justo al lado para alternar. Al estar ubicada en Galicia, la experiencia se une a una oferta gastronómica exquisita para pasar un gran día en familia o con amigos.

Dónde se ubican estos baños con agua termal

Esta localización se ha impuesto como uno de los nuevos destinos predilectos para los jubilados. El rey de los viajes del Imserso, desde hace ya unas cuantas décadas, ha sido Benidorm. La ciudad costera de Alicante cuenta con todo lo que el español de avanzada edad necesita: sol, playa, buena comida y un ambiente tranquilo en el que socializar con otros pensionistas. No obstante, este municipio está cediendo terreno a otros lugares en los últimos años.

Hablamos de Orense, la capital de una de las cuatro provincias gallegas. En pleno casco antiguo de la ciudad se encuentran Las Burgas, dos fuentes de piedra que siguen manando agua. Debido a las temperaturas frías de diciembre y enero, prácticamente nadie se atreve a bañarse en la costa, mientras que en estos baños verás a gente disfrutar en pleno invierno.

Su piscina lleva cerrada seis años, pero todo aquel que quiera disfrutar de un cálido baño, incluso con temperaturas gélidas, podrá hacerlo de manera gratuita, al aire libre y cualquier día del año en las Termas de Burga de Canedo, muy cercanas al centro de Orense. El ayuntamiento de la localidad orensana, de cara a una futura reapertura de la piscina termal, aprobó una tarifa de entrada de siete euros.

Las ofertas relajantes extra

Otras alternativas de pago a Las Burgas son las Termas de Outariz, un complejo termal situado a la vera del río Miño con actividades al aire libre, módicos precios y abierto hasta la una de la madrugada los viernes y sábados, y las Termas da Chavasqueira, con una zona termal abierta además de pozas públicas que permanecerán cerradas entre noviembre y marzo a partir de enero de 2027. Hay que tener en cuenta que, en cuanto el caudal del Miño crece, las termas cierran.

Para el que prefiera un momento de tranquilidad y relajación, puede decantarse por coger el tren de las termas en la Plaza Mayor hasta la orilla del Miño. Allí se podrá disfrutar de un paseo único con la ruta termal, con cinco kilómetros de distancia y sobre llano.