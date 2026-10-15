Los jubilados cambian Benidorm por este destino catalán: se confirma que es la provincia con más hoteles del Imserso

Tarragona es la provincia peninsular con mayor oferta de hoteles al servicio del programa 2026-2027 del Imserso. Teniendo en cuenta viajes de costa y escapadas, la región catalana ofrece hasta 21 alojamientos de tres y cuatro estrellas, según los datos de Ávoris (Turismo Social), que es la empresa que gestiona estos dos servicios.

En toda España, solo las Islas Baleares la superan, con 23 pensiones, al ser uno de los destinos predilectos del turismo extranjero. Salou es el punto fuerte tarraconense. La capital de la Costa Daurada suma 12 de los 21 hoteles de la comarca y se cuela en el top 3 de municipios con mayor oferta, solo por detrás de Lloret de Mar (Gerona), en primer lugar con 14, y de Puerto de la Cruz, en Tenerife, con 13.

Dónde queda Benidorm

El icónico municipio del norte de Alicante, que había liderado históricamente el ranking, decae en la clasificación al albergar 12 hospedajes, igual que Salou, y deja a la provincia alicantina con 20 en total. En un comunicado publicado a comienzos de septiembre, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) solicitó una revisión del precio por día y persona que el Ministerio de Derechos Sociales oferta a los hoteles del Imserso.

Según las estimaciones de la patronal, «para no operar a pérdidas» y costear los costes de explotación que «han crecido más del 30% a lo largo de los últimos años», habría que incrementar ese importe por encima de 33 euros, frente al rango de «entre los 26 y 30 euros» en los que se mueve actualmente.

Cómo es la situación en Tarragona

Jaume Orteu, director del Hotel 4R Playa Park de Salou, uno de los 21 hoteles que se encuentran en Tarragona, apuntó que el modelo del Imserso viene arrastrando «un problema endémico» que es «el precio: está fuera de mercado y por debajo de costes» e intentar enmendarlo es una «reivindicación histórica» del sector.

No obstante, el programa también tiene aspectos positivos. «Amplía la temporada, da trabajo y mejora el paisaje porque hace que circule más gente y que haya más negocios abiertos; y aporta un beneficio social a quienes lo disfrutan», explicó Orteu.

El programa de vacaciones para pensionistas se ha prolongado un año más con la misma oferta que en 2025, con 879.213 plazas a lo largo de todo el país. Por ende, Tarragona contará con las mismas que el año anterior: según las cifras de Ávoris, 47.500 turistas del Imserso llegarán a la Costa Daurada en la temporada 2026-2027.