El Imserso se hunde en Benidorm: pasa de 28 a 11 hoteles adheridos en dos años y pierde el 61% de su oferta

El programa de viajes del Imserso cada vez está perdiendo más presencia en Benidorm, uno de los grandes destinos turísticos para los mayores, al pasar de 28 a 11 hoteles adheridos en apenas dos años. En concreto, este descenso en el número de hoteles que participan se debe principalmente a los bajos precios que se les ofrece y que les hace tener que trabajar a pérdidas, en consecuencia, esta fuga de establecimientos ya supone una caída del 61% de la oferta hotelera vinculada al programa en la ciudad alicantina. Una situación que pone en el punto de mira la evolución de estos viajes subvencionados y la participación de los establecimientos turísticos durante la campaña 2026-2027.

Por otro lado, las circunstancias del programa del Imserso tampoco mejoran a nivel de la Comunidad Valenciana, ya que, en este caso, el Imserso ha pasado de 48 a 32 establecimientos en tan sólo dos años. Así, el descenso, de un tercio de la oferta hotelera, refleja la reducción de la participación de los alojamientos turísticos en este programa, que ofrece viajes subvencionados a los pensionistas y tiene en la región uno de sus principales destinos.

La patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, HOSBEC, insiste en que es una contratación que «supone pérdidas para los hoteles, pero que se sigue manteniendo por la labor social que aporta».

Asimismo, desde HOSBEC alertan de que la baja participación en este programa del Imserso ya pone en riesgo más de 15.000 empleos directos e indirectos en la región, y que además supone un impacto económico superior a los 150 millones de euros y unas pérdidas fiscales de entre 10 y 15 millones para la autonomía.

Los hoteles no quieren trabajar a pérdidas

El factor principal de la fuga de hoteles en una de las comunidades autónomas que ha sido buque insignia del programa Imserso durante años son los precios que se pagan en este programa a los hoteles por cada persona alojada, lo que no permite a los establecimientos cubrir costes porque estos no se actualizan desde el 2023.

«Estamos hablando de que ahora en el Imserso se paga entre 26 y 28 euros, y en algunos casos 30 euros, por alojar a una persona durante un día, cuando los costes mínimos de producción, incluyendo todos los gastos de explotación y únicamente teniendo en cuenta los suministros, rondan ya los 35 euros por persona. Por tanto, el precio que paga el Imserso se queda muy por debajo de los costes reales», explican desde HOSBEC.

Con respecto a otras condiciones, se mantienen las mismas que el año pasado. Se ha prorrogado la tarifa plana de 50 euros para las rentas más bajas, así como el sistema de penalizaciones que resta puntos a quienes repiten destino o eligen viajar en los meses de octubre, mayo y junio, considerados periodos de menor demanda. También se mantienen las diez plazas disponibles para viajar con mascota.