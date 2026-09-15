El Imserso pierde el 40% de sus hoteles en Valencia porque Bustinduy no actualiza sus precios desde 2023

El Imserso se encuentra de capa caída, ya que cada vez menos hoteles de España deciden sumarse a este programa que se creó con la intención de fomentar el turismo en España en los meses de invierno para que los hoteles no cierren en esas fechas. La principal causa es la baja cantidad que se abona por parte del programa a los hoteles por cada persona que se hospeda en estos viajes pero, en concreto, la situación se está volviendo especialmente complicada para los hoteles de la Comunidad Valenciana.

De esta forma, la participación hotelera se ha reducido drásticamente en la Comunidad Valenciana, ya que sólo 21 establecimientos de la región se han sumado al programa 2026-2027, de los que menos de una decena se van a encontrar en Benidorm, uno de los principales destinos para los mayores que participan en estos viajes. No obstante, de momento, el listado es provisional, aunque se espera que la variación sea muy ligera.

De hecho, la reducción de los hoteles de la Comunidad Valenciana que van a participar en esta próxima edición ha sido bastante drástica, debido a que en el programa 2025-2026 participaron 35 hoteles en esta comunidad autónoma, mientras que en Benidorm fueron 16, lo que supone un descenso cercano al 40%.

«Dudo que aunque se actualicen en los próximos días los hoteles que van a participar en el programa 2026-2027 se incorporen más de nueve, se incorporarán probablemente cuatro o cinco más», ha indicado a OKDIARIO Mayte García, la secretaria general de HOSBEC, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana.

Fuga de hoteles por los bajos precios

El factor principal de la fuga de hoteles en una de las comunidades autónomas que ha sido buque insignia del programa Imserso durante años son los precios que se paga en este programa a los hoteles por cada persona alojada, lo que no permite a los establecimientos cubrir costes porque estos no se actualizan desde el 2023.

«Estamos hablando de que ahora en el Imserso se paga entre 26 y 28 euros por alojar a una persona durante un día, cuando los costes mínimos de producción, incluyendo todos los gastos de explotación y únicamente teniendo en cuenta los suministros, rondan ya los 35 euros por persona. Por tanto, el precio que paga el Imserso se queda muy por debajo de los costes reales», ha explicado García.

Con respecto a otras condiciones, se mantienen las mismas que el año pasado. Se ha prorrogado la tarifa plana de 50 euros para las rentas más bajas, así como el sistema de penalizaciones que resta puntos a quienes repiten destino o eligen viajar en los meses de octubre, mayo y junio, considerados periodos de menor demanda. También se mantienen las diez plazas disponibles para viajar con mascota.