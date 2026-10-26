Ni Viena ni Núremberg son los únicos: la lista definitiva de 7 mercadillos de Navidad en Europa que debes visitar este 2026

Ahora que se acerca la Navidad, Europa se transforma en un auténtico escenario de cuento de hadas, con plazas iluminadas, calles decoradas, puestos de madera y el aroma inconfundible del vino caliente y los dulces tradicionales. Aunque Viena y Núremberg figuran entre los destinos más conocidos para disfrutar de esta época del año, merece la pena descubrir otros mercados navideños.

Estrasburgo, Dresde, Salzburgo, Bruselas, Cracovia, Augsburgo y Tallin son solo algunos de los destinos donde disfrutar de una Navidad diferente, descubrir tradiciones centenarias y probar especialidades gastronómicas que forman parte de la identidad de cada lugar.

Augsburgo, Alemania – Del 23 de noviembre al 24 de diciembre

En Augsburgo, la plaza del Ayuntamiento acoge un animado mercado navideño cuyo principal atractivo es un reloj carillón, del que salen figuras de ángeles autómatas que interpretan villancicos. El Christkindlesmarkt se celebra en la ciudad desde el siglo XV, aunque no fue hasta 1949 cuando se estableció en su ubicación actual y adoptó oficialmente este nombre. Destaca la conocida como «calle de los cuentos», un espacio pensado para los más pequeños, donde pueden escuchar historias tradicionales de los hermanos Grimm y sumergirse en la magia de la Navidad.

Bruselas, Bélgica – Del 27 de noviembre de 2026 al 3 de enero

Plaisirs d’Hiver celebra su 25.ª edición y se caracteriza por ser mucho más que un mercado navideño: propone un recorrido por el centro de Bruselas, con puestos, atracciones y espectáculos de luces ubicados entre la Grand-Place y el Marché aux Poissons. Este año, los protagonistas invitados llegan del Pirineo francés. El Béarn y el País Vasco francés instalarán un pueblo vasco-bearnés en la plaza de la Bolsa, donde los visitantes podrán descubrir productos locales y especialidades gastronómicas de Biarritz, Bayona, San Juan de Luz, Pau y los viñedos de Jurançon.

Cracovia, Polonia – Del 27 de noviembre al 6 de enero

El mercado navideño se encuentra en la Rynek Główny, una de las plazas medievales más grandes de Europa, en torno a la lonja de los Paños, conocida como Sukiennice, y la basílica de Santa María. El 3 de diciembre, la plaza acogerá el concurso de szopki, los tradicionales belenes cracovianos, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La gastronomía local tendrá un papel protagonista, con especialidades como el oscypek, un queso ahumado de oveja de los montes Tatras que se sirve a la plancha con mermelada de arándanos.

Dresde, Alemania – Del 25 de noviembre al 24 de diciembre

Éste es el mercado navideño documentado más antiguo de Alemania, ya que el príncipe elector Federico II autorizó su celebración en 1434. Este año cumple su 592.ª edición en la plaza Altmarkt, donde se instalan 216 puestos. En el corazón del mercado destaca una pirámide navideña escalonada de 14,61 metros de altura, reconocida por el Guinness como la más grande del mundo de su categoría. El sábado 5 de diciembre tiene lugar el Stollenfest, una celebración dedicada al tradicional bizcocho navideño de Dresde, que incluye una pieza gigante de más de tres toneladas.

Estrasburgo, Francia – Del 27 de noviembre al 24 de diciembre

El Christkindelsmärik se celebró por primera vez en 1570, tras una decisión del Consejo de los XXI de la ciudad, y está considerado el mercado navideño más antiguo de Francia. Desde los años noventa, Estrasburgo se promociona como la Capital de la Navidad, con más de 300 casetas de madera repartidas por las plazas de su centro histórico, como la plaza Broglie, su ubicación original, la plaza de la Catedral, la del Château, Petite France y la terraza Rohan. Uno de los grandes protagonistas es el Gran Abeto de la plaza Kléber, un árbol de unos 30 metros que se ha convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de las fiestas navideñas.

Salzburgo, Austria – Del 19 de noviembre al 1 de enero

El mercado navideño se encuentra entre la plaza de la Catedral y la Residenzplatz, en pleno casco histórico de Salzburgo, y tiene sus orígenes en 1491, año en que se celebró el primer Tandlmarkt. Cuenta con cerca de un centenar de casetas en las que se venden juguetes de madera, velas, cerámica, objetos de vidrio y figuras talladas. La música también ocupa un lugar destacado, con conciertos de instrumentos de viento desde las torres y actuaciones de coros frente a la catedral. Asimismo, se celebran desfiles tradicionales: el de los Krampus, los diablos que acompañan a San Nicolás, el 5 de diciembre a las 18:30; y el de los Perchten, que tendrá lugar el el 21 de diciembre a las 13:00.

Tallín, Estonia – Del 20 de noviembre al 6 de enero

El mercado navideño de Tallin no destaca tanto por su tamaño como por la atmósfera de cuento de hadas que lo envuelve. Situado en el corazón de la Ciudad Vieja, la decoración transforma las calles y plazas en un escenario mágico, presidido por el emblemático Vana Toomas (Viejo Tomás), la figura de un antiguo guerrero que corona la torre del Ayuntamiento. Otro de sus grandes protagonistas es el frondoso abeto navideño que se instala en la plaza del Ayuntamiento, en el mismo lugar donde, según la tradición, los mercaderes de la cofradía de los Cabezas Negras colocaron un árbol de Navidad en 1441.