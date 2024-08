Primeras imágenes de Zapatero tras blanquear el fraude de Maduro: de vacaciones en Lanzarote

El ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra de vacaciones en Lanzarote, su habitual destino, donde mantiene sus rutinas estivales. En los últimos días se le ha visto practicando running por las playas de la isla, una de sus aficiones preferidas, y, posteriormente, acudiendo a desayunar a alguno de sus bares favoritos, como revela el vídeo que publica este viernes OKDIARIO. Al igual que Pedro Sánchez, Zapatero es un habitual de este paradisíaco destino, donde tiene una residencia a la que acude en su periodo vacacional. Se trata de la primera imagen del ex dirigente socialista tras varias semanas de silencio por el fraude electoral en Venezuela, donde ejerció de observador electoral para el régimen chavista.

Desde las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio, en las que el candidato opositor Edmundo González se alzó con la victoria -no reconocida por el dictador Nicolás Maduro-, Zapatero no se había dejado ver. Un mutismo que ha sido criticado por el Partido Popular y hasta por el propio Felipe González, quien le ha reprochado ser el único integrante del Grupo de Puebla -una plataforma de líderes de la izquierda populista latinoamericana y europea de la que forma parte Zapatero- que no ha reclamado la revisión de las actas electorales. El ex presidente socialista acudió como miembro de este grupo para supervisar los comicios. Zapatero ha callado, además, sobre las decenas de asesinados y detenidos en la brutal represión emprendida por Maduro contra la oposición.

El ex presidente del Gobierno ha vuelto a elegir Lanzarote para pasar las vacaciones de verano, como viene siendo habitual desde hace varios años. En concreto, cuenta con una vivienda en una de las zonas más exclusivas, Famara, en la costa del municipio de Teguise. Se trata de un chalet de arquitectura típica de la isla en el que Zapatero disfruta de un entorno idílico. Una de sus aficiones es disfrutar de las playas a primera hora de la mañana, practicando deporte acompañado de sus escoltas. Y es que el ex presidente cuenta con un amplio dispositivo de seguridad de la Guardia Civil a su disposición, para protegerle durante su tiempo de descanso.

El Gobierno «valora» su «labor»

El Gobierno no ha censurado la actitud de Zapatero en relación a las elecciones en Venezuela. Al contrario. Este martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el Ejecutivo «valora y aprecia» su labor ante el régimen de Maduro, ejerciendo como lobista. Su apoyo a Maduro ha sido constante en los últimos años.

El Partido Popular se ha mostrado muy crítico con la postura del ex presidente español en la polémica sobre las elecciones venezolanas. El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, avisó esta semana que Zapatero «tiene 15 días» para salir de su «mutismo» y reconocer el «pucherazo» en dichos comicios, además de «pedir públicamente que cese la tortura, los asesinatos y las detenciones ilegales». El PP ha anunciado su intención de solicitar la comparecencia de Zapatero en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo para explicar su papel en las elecciones.

Sánchez, también en Lanzarote

Al igual que Zapatero, Pedro Sánchez lleva varios días en Lanzarote disfrutando de sus vacaciones. Como todos los años, el presidente del Gobierno se aloja en la residencia oficial de La Mareta, a donde llegó este lunes.

En la primera parte de sus vacaciones, como avanzó OKDIARIO, Sánchez viajó con su familia a Islandia. Lo hizo pocos días después de que su mujer, Begoña Gómez, y la Abogacía del Estado -en nombre del presidente del Gobierno- presentasen sendas querellas contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.