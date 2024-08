Pedro Sánchez, Begoña Gómez y sus dos hijas han pasado la primera parte de sus vacaciones de verano visitando Islandia. Por segundo año consecutivo, después del viaje del año pasado a Marruecos, la familia presidencial ha optado por poner tierra y mar de por medio para gozar de unas «vacaciones privadas» en la «más estricta intimidad». Viajaron hace unos diez días en un vuelo regular de la compañía Iberia Exprés y regresaron este fin de semana con la misma compañía. Los Sánchez – Gómez pusieron rumbo a la capital islandesa, Reikiavik, tras la doble querella que tanto el presidente como su esposa interpusieron contra el juez que la investiga a ella, Juan Carlos Peinado.

Los inquilinos de La Moncloa, según ha podido saber este periódico, pasearon por las calles de distintas ciudades islandesas y se dejaron ver en varios restaurantes del país. Unos días de descanso, a 2.898 km de Madrid, que les han permitido recargar las pilas para afrontar el horizonte judicial que se les viene por delante. Su ausencia del país, de la que el Gobierno no informó en ningún momento, ha coincidido con el retorno y segunda huida del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sánchez estuvo desaparecido toda la semana y únicamente tuiteó cuando Salvador Illa fue investido president de Cataluña.

El pasado 18 de julio, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Reino Unido, Sánchez se reunió con el primer ministro de Islandia, Bjarni Benediktsson, para estrechar los lazos entre ambos países. El jefe del Ejecutivo español le agradeció personalmente que el Gobierno islandés vaya a abrir en el año 2025 una embajada en nuestro país.

Me he reunido con el primer ministro @Bjarni_Ben a quien he agradecido la próxima apertura de la Embajada de Islandia en España en 2025, síntoma del buen momento que atraviesan las relaciones entre nuestros dos países.

Existe un gran espacio para mejorar aún más nuestras… pic.twitter.com/ys8HEdItXi

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 18, 2024