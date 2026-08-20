Unos 500 inmigrantes ilegales vuelven a la playa de El Trampolín tras ser realojados en campamentos por el Gobierno

Unos 500 inmigrante ilegales han vuelto a la playa del Trampolín, en Ceuta, este jueves, después de que la Policía trasladara durante la mañana a más de 1.200 personas que habían entrado en la ciudad autónoma durante la invasión del 30 de julio y que permanecían en la playa. Las autoridades habían ordenador el desalojo del arenal y los inmigrantes habían sido trasladados a campamentos temporales de acogida, en lugar de devolverlos a Marruecos, como había insistido la Unión Europea al Gobierno.

El medio millar de personas que ha vuelto a la playa horas después de ser reubicados han asegurado que lo hacen para recoger algunas de sus pertenencias personales. Durante el tiempo que El Trampolín se ha quedado vacío operario de Ceuta han trabajado en las labores de limpieza y retirada de las construcciones improvisadas por los inmigrantes que ya llevaban tres semanas en la playa.

La vuelta de los 500 inmigrantes ha obligado a detener las tareas de limpieza que la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda estaba llevando a cabo en la playa, según han informado fuentes de la administración de la ciudad autónoma. Algunos testigos en la zona han asegurado que muchos de los inmigrantes que han vuelto a aparecer horas después del desalojo llevan mantas y otras pertenencias para quedarse en la playa, a pesar de que aseguran que sólo han regresado a buscar objetos olvidados.

El Gobierno traslado a los inmigrantes ilegales que permanecían acampados en la playa de El Trampolín a campamentos temporales de la ciudad autónoma, en lugar de devolverlos a Marruecos, como Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, había asegurado que haría. Varias unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han personado en la zona en torno a las 07:20 horas de este jueves, 20 de agosto, con el objetivo de desalojar a los inmigrantes asentados desde hace semanas en esta zona.

El objetivo es trasladar a los magrebíes y subsaharianos que se concentran en la zona a uno de los centros de estancia temporal que se están levantando en Ceuta. Una treintena de furgones policiales se personaron en el lugar a primera hora de la mañana, cerrando un perímetro de medio kilómetro para embolsar a los inmigrantes y desalojar este improvisado campamento de chabolas.