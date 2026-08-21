La Justicia avala el despido de una trabajadora que se llevó carne valorada en 14 euros sin pagar

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado el despido de una trabajadora que se llevó carne de un supermercado sin pagarla. La Justicia ha desestimado el recurso interpuesto por esta empleada, que alegó que esto habría ocurrido debido a un descuido y que provocó que la empresa le abriera un expediente disciplinario y después procediera al despido tras cometer una infracción grave. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este caso que se ha hecho viral en España.

El escenario de esta historia fue un supermercado Lupa situado en la ciudad de Palencia y los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio de 2025, cuando una trabajadora adquirió productos de la carnicería por un valor de 14,45 euros. Ante la presencia de otros compañeros y los clientes, que fueron testigos principales de los hechos producidos, esta empleada pasó por caja sin abonar las cantidades correspondientes y esto acabó costándole la apertura de un expediente disciplinario y, posteriormente, el despido por cometer una infracción grave tipificada en el convenio colectivo como fraude y abuso de confianza.

Esta trabajadora había comenzado a trabajar el 8 de marzo de 2023 como dependiente especialista y, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, tuvo que dejar sus funciones tras recibir el OK médico para ausentarse de su puesto por una incapacidad temporal de ansiedad. Tras su regreso de la baja, fue cuando se produjeron los hechos que le acabaron costando un despido disciplinario y que esta empleada alegó que había sido un «descuido».

La Justicia avala el despido de la trabajadora

Después de producirse los hechos, la empresa concedió a la trabajadora 24 horas para presentar alegaciones y la empleada negó los hechos, además de señalar que era víctima de acoso laboral. Días más tarde, se le presentó la carta de despido y la trabajadora acudió a la justicia para presentar una demanda por el despido y la vulneración de los derechos fundamentales. La empleada incluyó unas alegaciones en las que dejaba constancia de discriminación por enfermedad e integridad moral.

El Juzgado de lo Social número 2 desestimó la demanda y la trabajadora decidió presentar un recurso de suplicación; el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia, considerando válido el despido de esta trabajadora, ya que, por un lado, no existen indicios para considerar que se vulneraron los derechos fundamentales y, por otro lado, la decisión del despido se basó en una conducta totalmente probada.

Por ello, el TSJ de Castilla y León consideró totalmente legal el despido de esta trabajadora que se llevó a casa carne valorada en 14,45 euros sin pagarla en la caja, lo que la empresa consideró una infracción muy grave, que además en el convenio y Estatuto de los Trabajadores está tipificada como fraude y abuso de confianza. Además, la presencia de testigos en el momento de los hechos confirmó la ‘victoria’ de la empresa, que además siguió todos los canales legales para poder proceder con este despido disciplinario que ha dado la vuelta a España.