El Feng Shui recomienda poner un recipiente con lentejas al lado de una ventana durante agosto para atraer las oportunidades y el crecimiento económico

En el Feng Shui, algunos elementos cotidianos se asocian con la abundancia y la prosperidad. Una de las prácticas que circula para el mes de agosto consiste en colocar un recipiente con lentejas junto a una ventana, un sencillo ritual al que se atribuye la intención de atraer nuevas oportunidades y favorecer el crecimiento económico.

En el Feng Shui, las semillas y los granos están asociados al potencial y la multiplicación. En concreto, la lenteja se interpreta como un símbolo de prosperidad, ya que su forma y cantidad evocan la idea de riqueza y crecimiento. Es por ello que muchas personas lo hacen para reforzar la intención de atraer abundancia, mantener la estabilidad y el equilibrio en casa y recordar las metas personales y profesionales.

No hay pruebas científicas que respalden la idea de que las lentejas modifiquen la energía de una vivienda. Aun así, para quienes hacen estos rituales sencillos y económicos, el valor se encuentra en la intención y el significado que se le da al objeto.

Recomendación de ubicarlas en la ventana

Del mismo modo, las ventanas tienen un rol clave en la organización energética de los ambientes: son puntos de entrada de aire, luz y movimiento. Es por ello que poner el recipiente con lentejas busca potenciar ese efecto, combinando el simbolismo de las semillas con el de los espacios abiertos. La idea es que, con esa mezcla, se refuerce la llegada de oportunidades y crecimiento.

Para colocarlas de forma correcta, hay que elegir un recipiente limpio y pequeño, colocar un puñado de lentejas secas, ubicarlas sobre un mueble cercano o el alféizar y cambiarlas cada mes aproximadamente, con el objetivo de mantener vigente el gesto simbólico. Si aparecen insectos, el recipiente se rompe o hay humedad, hay que limpiarlo o arreglarlo antes de volver a utilizarlo.