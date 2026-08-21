Muere un subteniente del Ejército del aire desplegado en Santiago para luchar contra los incendios

El subteniente José Ángel Fernández, perteneciente al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, ha fallecido mientras se encontraba destacado en Santiago de Compostela, donde participaba en el dispositivo desplegado para hacer frente a los incendios forestales que afectan a distintos puntos del territorio.

La noticia ha sido comunicada este viernes por el propio Ejército del Aire y del Espacio, que ha expresado públicamente su «profundo dolor» por el fallecimiento del militar. A través de un mensaje publicado en la red social X, la institución ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Fernández y ha destacado el pesar provocado por su pérdida.

«Nuestro profundo dolor por la pérdida del subteniente José Ángel Fernández», ha señalado el Ejército del Aire y del Espacio en su mensaje, en el que también ha querido acompañar a su entorno más cercano en estos momentos.

Con profundo dolor despedimos al subteniente José Ángel Fernández del @43grupo_ea por haber fallecido mientras se encontraba destacado en Santiago con motivo de la campaña contraincendios. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz, subteniente. pic.twitter.com/qMOSjZXo6T — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) August 21, 2026

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) también se ha sumado a las muestras de pesar por el fallecimiento. La institución ha enviado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del subteniente a través de su cuenta oficial en X. «Desde el Estado Mayor de la Defensa, nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros del subteniente José Ángel Fernández. Descanse en paz», ha publicado.

José Ángel Fernández formaba parte del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, una unidad especializada en la lucha contra los incendios forestales. Esta unidad desempeña un papel fundamental durante las campañas de prevención y extinción de incendios, especialmente durante los meses de mayor riesgo, mediante el empleo de medios aéreos destinados a combatir las llamas.

El fallecimiento del subteniente se produce, además, en un momento especialmente complicado debido a la situación de numerosos incendios forestales y al amplio despliegue de medios de emergencia y de las Fuerzas Armadas para tratar de contenerlos.

No es el primer militar que pierde la vida durante estos días mientras participaba en labores relacionadas con la lucha contra el fuego. El pasado domingo por la tarde, un militar perteneciente a la Unidad Militar de Emergencias (UME) falleció como consecuencia de un accidente ocurrido en la localidad aragonesa de Atarés, mientras formaba parte del operativo desplegado para combatir el incendio de Las Peñas de Riglos.