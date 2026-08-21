Un experto revela si se deben lavar las alubias enlatadas y qué contiene realmente el líquido en el que flotan

Un experto se ha pronunciado sobre el famoso líquido que contienen las alubias enlatadas

Las legumbres son un alimento indispensable en todo hogar español por su buena adaptabilidad a los meses de verano e invierno. Mientras que cuando aprieta el frío siempre reconforta un buen guiso caliente, durante estos días de calor estos platos pueden hacer un servicio como complemento en una ensalada. Ahora un experto se ha pronunciado sobre las famosas alubias rojas enlatadas que se pueden encontrar en los supermercados y sobre si es aconsejable beber su líquido.

Antes que nada, hay que dejar claro que todos los productos que encuentras en un supermercado cumplen con la norma ISO 9002 de calidad, que garantiza su buen estado de conservación y eso quiere decir que puedes ingerirlos sin tener miedo a ningún malestar físico posterior. Y también el líquido que contienen las alubias rojas enlatadas de supermercado y que son un clásico de todo el año, ya que se pueden emplear en guisos, ensaladas o hasta en los populares nachos en forma de frijoles.

En España está más habitual en los meses de verano la clásica alubia blanca que se suele emplear en ensaladas, pero en nuestro país también tienen su espacio las rojas que durante el invierno se emplean en guisos y que también se pueden utilizar de forma fresca en estos meses de verano. Cuando se abre una lata de este producto siempre surge la pregunta del millón: ¿será recomenable tomar el líquido? Un experto se ha pronunciado sobre la conveniencia de ingerir este jugo.

Un experto se pronuncia sobre las alubias en lata

Kat Kavner Wolf, de Heyday Canning Co., ha sido la voz autorizada que ha opinado sobre ello en un artículo publicado por el medio Klik. Este experto en la materia ha informado que durante su elaboración se introducen las alubias secas y agua en la lata y se sella para acto seguido calentarla a alta temperatura hasta que los fríjoles estén tiernos. De esta esterilización proviene el líquido que aparece en la lata, que es una mezcla de agua, sal y el almidón que sueltan las legumbres. Este último componente es el que le da el aspecto más borroso y su textura espesa.

«El líquido que contienen las alubias enlatadas es comestible y seguro para el consumo. Por lo tanto, no es necesario enjuagar las alubias antes de comerlas», informa este experto al citado medio, en el que deja claro que para las personas que deban comer sin sal por prescripción médica, es recomendable enjuagar el producto ya que el líquido puede contener algunas trazas de más de sodio.

Después, será a gusto del consumidor si quiere quitar el líquido. Por ejemplo, este experto recomienda enjuagar las legumbres cuando vayan a formar parte de una ensalada de verano o de unos nachos, mientras que será bueno que el jugo forme parte de tu plato cuando vayas a hacer un guiso en invierno. «Debido a que el líquido contiene almidón, puede contribuir a la consistencia y textura de ciertos platos. Esto resulta especialmente útil en guisos y salsas, donde el líquido adicional ayuda a lograr una textura más espesa y homogénea», cuenta Kat Kavner Wolf en este artículo. Así que ya sabes, durante el verano lo más recomendable es enjuagar y en invierno se puede meter directamente en la olla.