Yolanda Díaz exigió igualdad salarial en el fútbol femenino y ahora sus derechos audiovisuales están en rebaja

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, exigió igualdad salarial en el fútbol, queriendo que las mujeres cobraran lo mismo que los hombres cuando el fútbol femenino tiene un valor aproximado 300 veces menor que el masculino. Con la venta de los derechos audiovisuales de la liga femenina, se ha vuelto a demostrar que no hay ni punto de comparación entre unos y otros.

Mientras la Liga de Tebas vendió sus derechos audiovisuales por 1.227 millones de euros al año (un total de 6.135 millones en total, por cinco temporadas), la Liga F -primera división del fútbol femenino- ha vendido los suyos por menos de cinco millones de euros, dato aproximado según los datos que ha recopilado OKDIARIO.

La Liga F no ha querido dar datos concretos, entre otras cosas alegando que, una vez que no ha vendido todavía los derechos audiovisuales al extranjero (Unión Europea y resto del mundo, que los negociará por países), no les conviene proporcionar esa información. DAZN, que se hizo con el principal lote, el de la totalidad de la liga, alega «datos confidenciales» para no dar tampoco esa información.

La cifra por la que se han vendido los derechos audiovisuales de la liga femenina es inferior a la que tenían en el anterior ciclo (2022-2027, roto por DAZN en 2026), con una cifra bastante más baja. Los derechos caen en picado y están en rebaja: nadie los quiso por cinco millones en su totalidad ni por dos en su mitad.

Una vez adjudicados en segunda ronda, y tras perder ingresos en comparación con el anterior ciclo, la Liga F dice que prefiere «potenciar la máxima visibilidad y el crecimiento de las audiencias, combinando las retransmisiones en abierto y la oferta de pago como dos vías complementarias». Añaden que «mantiene su apuesta prioritaria por la retransmisión en abierto como una herramienta fundamental para construir valor futuro».

Con este panorama, queda todavía más en cuestión la exigencia que hizo Yolanda Díaz hace exactamente tres años, cuando España ganó el Mundial y se subió a la ola populista de querer igualar sueldos del fútbol femenino con el masculino. Una cosa, que además de ser inviable por los datos, no comparten ni la propia Liga F ni las jugadoras. Nunca las futbolistas, protagonistas del espectáculo, han pedido igualdad salarial, sabedoras de que generan muchísimo menos (en el caso de los derechos audiovisuales, 300 veces menos). Tampoco lo hacen desde la Liga F.

Además, existe precisamente un gran malestar en el seno del fútbol femenino español porque la política se haya metido tan de lleno con peticiones como las de Yolanda Díaz, que no tiene ningún recorrido por la gran diferencia que existe con el masculino.

Las exigencias de Yolanda Díaz en el fútbol femenino

La vicepresidenta del Gobierno, en agosto de 2023, dijo, en el Congreso de los Diputados, que «queda muchísimo por hacer para que seamos iguales los hombres y las mujeres» y aseguró que las futbolistas «son víctimas de la discriminación retributiva». «Los salarios de las campeonas del mundo son sustancialmente distintos, tanto en el desempeño de su trabajo ordinario (los clubes) como en la Selección».

Díaz llegó a decir que eso suponía una «vulneración de derechos» y que exigían «cambiar esa discriminación retributiva que vienen sufriendo las mujeres en un espacio tan importante como es el fútbol». Unas palabras que siguen resonando en el interior del fútbol femenino, que no comparte ese discurso, pero se ha visto arrastrado por la politización del Gobierno del mismo.