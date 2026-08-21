Padre Pío de Pietrelcina, fraile capuchino: «Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil; Dios es misericordioso y escuchará tu oración»

El peso de las horas a veces parece aplastarnos. Vivimos en una cultura de la inmediatez, de la respuesta instantánea y de esa ansiedad crónica que nos susurra, casi como un mantra invisible, que si no estamos resolviendo algo en este preciso instante, estamos perdiendo el tiempo o fracasando. Es en ese terreno, fértil para el desasosiego, donde las palabras del fraile de Pietrelcina resuenan con una lucidez casi quirúrgica: “Reza, espera y no te preocupes”.

El pensamiento de Francesco

Francesco Forgione no era un teórico sin más. Encontrarse con él, aunque sea a través del estudio de su vida, es toparse con la experiencia descarnada de quien ha hecho del sufrimiento un lenguaje. Sus manos marcadas, el silencio de San Giovanni Rotondo y esas largas jornadas dedicadas al confesionario no eran el escenario de un teatro místico; eran el taller donde se forjaba una paz que, a ojos humanos, desafiaba cualquier lógica.

Cuando él nos exhorta a no preocuparnos, no lo hace desde una posición de indiferencia ante el dolor o la precariedad de la existencia. Él, que vivió décadas bajo el escrutinio de las dudas ajenas y el peso de una salud que siempre fue una frágil aliada, sabía bien qué es el miedo. Sin embargo, su propuesta era distinta. La preocupación, para Pío, no es simplemente un malestar emocional; es una suerte de ateísmo práctico.

La ayuda de la oración

La oración, en su esquema de pensamiento, nunca es un trámite. No es esa lista de pedidos que lanzamos al vacío esperando una respuesta automática. Para el fraile capuchino, la oración es la «llave que abre el corazón de Dios». Es curioso cómo a menudo tratamos el rezo como si fuera un mecanismo de presión, una moneda de cambio con la que intentamos comprar el silencio de Dios o acelerar sus tiempos. Pero Pío insiste en algo que rompe esta lógica: la espera.

Esperar no es simplemente aguardar a que pase el tiempo mientras miramos el reloj con impaciencia. La espera, en el sentido que él le otorgaba, es un acto de resistencia. Es el espacio que habita la fe. Esperar significa mantener el alma en guardia, no porque estemos a la defensiva, sino porque estamos atentos a la señal. Es una sintonía fina que requiere un entrenamiento constante; el mismo que él aplicaba en el silencio de su oración personal, donde la verdadera acción no residía en las palabras, sino en la intensidad de la presencia.

Encuentro entre el cielo y la tierra

Para el Padre Pío la Eucaristía no era un evento estático; era el encuentro donde el cielo y la tierra se plegaban sobre sí mismos. Esa intensidad con la que vivía su fe es lo que le permitía afirmar que Dios es misericordioso. Y aquí es donde su mensaje se vuelve balsámico. No nos invita a ser perfectos, porque él conocía de primera mano la fragilidad de nuestra condición. Nos invita a ser simplemente honestos ante esa misericordia.

¿Cuántas veces nos perdemos en el laberinto de nuestros errores pasados o en la incertidumbre de los que están por venir? El fraile tenía una forma muy directa de cortar esos nudos: «No te preocupes por el mañana, piensa solo en hacer el bien hoy». Esta es la clave de la sencillez radical. La vida se nos escapa entre las manos precisamente porque intentamos vivir en una línea de tiempo que aún no existe o que ya ha dejado de ser. Él nos enseña a anclar el alma en el presente. El hoy es la única medida que Dios nos ha dado para demostrarle nuestro amor.

No hay recetas mágicas

A veces la gente espera de los santos recetas mágicas o soluciones que alivien el peso de la cruz. Pero el Padre Pío siempre fue muy parco en fórmulas fáciles. Él no venía a quitar la cruz, venía a enseñar a abrazarla. Su espiritualidad no es una evasión de la realidad, sino una inmersión profunda en ella. Amar la cruz, para él, no era una forma de masoquismo, sino una forma de ver a Jesús «siempre detrás» de cada contratiempo. Es una visión que transforma el dolor en una moneda valiosa. Donde otros ven un callejón sin salida, él veía una oportunidad de transformación.

Tal vez lo que nos atrae de este hombre es precisamente esa mezcla de dureza y ternura. Podía ser tajante con los pecadores que se acercaban con soberbia, pero era una fuente de consuelo infinito para el alma humilde que, simplemente, no podía más. Esa es la verdadera misericordia: no la que disculpa el mal, sino la que sostiene al que tropieza. Él sabía que el demonio, al que describía como un perro rabioso encadenado, solo tiene poder en la medida en que nosotros mismos nos acercamos a su terreno. Por eso su receta de la «oración» y el «esperar» es, ante todo, un escudo.

Conclusión

Al final del día, lo que queda de su legado no son las crónicas de sus fenómenos extraordinarios, ni la cantidad de gente que hacía cola para confesarse. Lo que realmente perdura es esa invitación a la serenidad. La serenidad de saberse en manos de un Dios que es, por encima de cualquier otra definición, misericordioso.