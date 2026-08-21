Jorge Rey adelanta lo que puede pasar con el tiempo en España en estas zonas: «Las máximas pueden bajar de 20 grados»

Lo que puede pasar con el tiempo en España se complica por momentos, Jorge Rey adelanta una importante bajada de las temperaturas que puede ser histórica. El tiempo que tenemos por delante será lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Un giro importante en el tiempo que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Nos hemos acostumbrado a descubrir un verano que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos que podría materializarse. Las altas temperaturas que se mantienen durante semanas, pueden empezar a verse reflejadas en una situación que se complica por momentos y que puede alejarnos por completo de lo que puede pasar en breve. Es hora de saber qué es lo que pasará con un tiempo que Jorge Rey nos adelanta y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas. Las máximas pueden bajar de 20 grados en estos puntos del país.

En estas zonas Jorge Rey adelanta lo que puede pasar con el tiempo

Es importante estar preparados para lo que puede pasar en breve, Jorge Rey no duda en lanzar una importante advertencia ante lo que nos estará esperando en unos días. Parecía imposible, pero tenemos por delante un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en breve.

Estaremos muy pendientes de un cielo que puede cambiar por momentos y nos dará algunos datos importantes. Este experto en el tiempo ha sido uno de los primeros que nos ha dado determinados datos, en estas jornadas en las que parecía que no saldríamos de este horno en el que estaba inmersa España.

Es hora de conocer lo que podría pasar en breve, cuando lo que tenemos por delante es un duro cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. El tiempo se convierte en noticia, cuando lo que pensábamos que acabaría siendo una realidad, se convierte en un punto de no retorno.

Estas altas temperaturas sólo tienen un camino por hacer, un marcado descenso de las temperaturas para el que debemos estar preparados. Este tiempo se complica por momentos y puede ser esencial que tengamos en mente.

Las máximas pueden bajar de 20 grados

Este último vídeo viral de Jorge Rey, abre la puerta a la esperanza y lo hace de tal forma que nos da algunos detalles que hay que tener en consideración. Sobre todo, ante unas cifras que se complicarán por momentos y que pueden acabar generando más de una sorpresa.

El tiempo siguiendo a la AEMET puede acabar siendo una auténtica pesadilla que coincide con la previsión de Jorge Rey: «El desarrollo de una borrasca al oeste de la Península facilitará la entrada de aire algo más cálido desde el sur. Los cielos estarán nubosos o muy nubosos en el tercio este y Baleares, con nubosidad de evolución en el centro y poco nubosos o despejados en el resto. Durante la madrugada y buena parte del día, continuarán los chubascos fuertes y persistentes del día anterior en los litorales de Tarragona y Castellón. Por la tarde, son probables los chubascos y las tormentas fuertes en el valle del Ebro y en el sistema Ibérico. En Canarias, los cielos estarán nubosos con posibles precipitaciones débiles en la vertiente norte y poco nubosos o despejados en la sur. Es probable la presencia de brumas o nieblas matinales en el alto Ebro. Las temperaturas máximas subirán en casi todo el territorio, salvo en el Levante, Baleares, Cataluña y Canarias, donde bajarán. Las mínimas subirán ligeramente en el centro peninsular y bajarán en el resto y en los archipiélagos. El viento en la Península será flojo y de componente sur en general. En el Cantábrico, será moderado y de componente este, más intenso en Galicia; en el tercio este, de levante, flojo o moderado, y en Canarias, el alisio, moderado, rolará ligeramente a norte durante la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Durante la madrugada y buena parte del día, chubascos fuertes y persistentes en los litorales de Tarragona y Castellón; por la tarde, chubascos y las tormentas fuertes en el valle del Ebro y en el sistema Ibérico».

Es hora de saber qué puede pasar con unas lluvias que provocarán un descenso casi inmediato de las temperaturas. Con un marcado punto de partida que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Estos días en los que tendremos que ver un giro radical que hasta la fecha nadie hubiera imaginado que tenemos por delante, una novedad plena que puede ser la que nos dará un respiro casi permanente después de un verano de altas temperaturas.