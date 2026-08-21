Quien tenga esta cantidad en su cuenta de ahorros está en mejor situación económica que la mayoría de los españoles

Este es un tema que es tendencia a diario por los expertos financieros a través de las redes sociales: los ahorros que tienes que tener para estar cubierto. Tener un colchón es muy importante para que cualquier imprevisto del día a día no te pille con el pie cambiado. Problemas como cambiar las ruedas del coche, cambiar una nevera o hacer frente a otros gastos que pueden salir de la nada y que te pueden hacer un descuadre. En Bélgica ahora han puesto cifras al dinero que tienes que tener ahorrado para considerarte cubierto.

El Banco de España se pronunció al respecto hace unos meses tras informar que durante el año 2024 la tasa media de ahorro en los hogares españoles había sido del 14,2%. En este estudio también se se confirmó que el 87% de los jóvenes de entre 18 y 34 apenas tienen ahorros y sólo el 50% de los que tienen entre 65 y 74 años tienen un importante patrimonio acumulado. El INE también puso números a las cantidades que tienen que tener los españoles según la edad y que podrían oscilar en estas cifras:

De 18 a 24 años: 5.000 euros.

De 25 a 34 años: 12.000 euros.

De 35 a 44 años: 18.000 euros.

De 45 a 54 años: 22.500 euros.

De 55 a 64 años: 30.000 euros.

De 65 años o más: 35.000 euros.

Ponen números a los ahorros que hay que tener

Desde Bélgica, el periódico Nieuws365 se ha hecho de un barómetro del ahorro del Santander Consumer Bank y elaborado por la empresa de investigación Profacts, que pone números a los ahorros de los belgas. «Cualquiera que tenga esta cantidad en su cuenta de ahorros está mejor financieramente que la mayoría de los belgas», reza el titular de este artículo que deja claro que: «Cualquier persona con 55.000 euros o más en una cuenta de ahorro se encuentra en una situación relativamente cómoda en Bélgica».

Para ello se realizó una encuesta en marzo de 2025 a 1.503 belgas de entre 18 y 65 años de la que se extrajeron las siguientes conclusiones:

El 14 % indicó tener menos de 10.000 euros en su cuenta de ahorro.

Otro 14% se situó en el rango de entre 10.000 € y 54.999 euros.

El 4 % tenía entre 55.000 euros y 99.999 euros.

El 9 % poseía más de 100.000 € en sus cuentas de ahorro.

«Esto significa que los 55.000 euros marcan un umbral claro. Entre quienes revelaron sus ahorros, aproximadamente tres cuartas partes tenían una cantidad inferior a esa cifra. En consecuencia, cualquier persona con 55.000 euros o más se sitúa muy por encima de la mayoría de los belgas que comunicaron sus saldos en esta encuesta», manifiestan los expertos de este artículo, que también ponen de manifiesto que muchos ciudadanos no quisieron informar sobre las cantidades ahorradas.

«Cualquiera que tenga 55.000 euros en una cuenta de ahorro puede, sin duda, sentirse satisfecho desde una perspectiva financiera. Las cifras indican que esta cantidad supera los ahorros de la mayoría de los belgas que declaran sus saldos», confirman los profesionales de este medio, que también dejan claro que dentro de estos ahorros no se tiene en cuenta el patrimonio que pueden tener las personas en forma de casas u otras inversiones. Es decir, una persona con 5.000 euros en el banco, lo suficiente para desenvolverse en el día a día, puede ser más rica que otra que tenga 150.000 euros.