Un año del ‘Coldplaygate’: así es la nueva vida de Kristin Cabot, sin empleo y viviendo de sus ahorros

El 16 de julio de 2025 fue una fecha que Kristin Cabot jamás olvidará. La entonces directora de Recursos Humanos de Astronomer pasó, en cuestión de horas, de ser una completa desconocida para la opinión pública a convertirse en uno de los rostros más comentados de internet. Un vídeo de apenas unos segundos cambió por completo su vida y la situó en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Todo ocurrió durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts). La tradicional kiss cam del grupo británico enfocó a Cabot mientras compartía un momento de complicidad con Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer. Ambos trabajaban en la misma compañía tecnológica y, hasta ese momento, su relación había trascendido únicamente como la existente entre dos altos cargos de la empresa.

Sin embargo, la reacción de ambos al verse en las pantallas gigantes del estadio disparó las especulaciones. Nada más percatarse de que estaban siendo enfocados, intentaron apartarse rápidamente del plano, un gesto que llamó la atención tanto del público como del propio Chris Martin. El vocalista de Coldplay bromeó con la escena ante miles de asistentes: «O están teniendo una aventura o son muy tímidos». La frase, unida a la viralización del vídeo en redes sociales, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del año.

El CEO de «Astronomer», Andy Byron y su directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, pillados en un concierto de Cold Play.

Lo mejor Chris Martín, al ver la cámara dijo «esos dos, o están teniendo una aventura o son muy tímidos» 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/8z8tdF2l3w — Victoria (@lachunga_chunga) July 17, 2025

En cuestión de horas, las imágenes dieron la vuelta al mundo y acumularon cientos de millones de visualizaciones en distintas plataformas. La identidad de ambos fue desvelada rápidamente y el episodio acabó teniendo importantes consecuencias tanto en el ámbito personal como en el profesional.

La nueva vida de Kristin Cabot

Un año después de aquel episodio, la vida de Kristin Cabot poco tiene que ver con la que llevaba antes de convertirse en protagonista involuntaria de uno de los vídeos virales más famosos de los últimos tiempos.

En el plano personal, la polémica vino acompañada de numerosas especulaciones sobre su situación sentimental. Sin embargo, su exmarido desmintió que hubiera existido una infidelidad dentro de su matrimonio. En declaraciones recogidas por la revista People, explicó que ambos se habían separado «de manera privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay». Además, un portavoz de Andrew señaló que, una vez que la solicitud de divorcio se hizo pública, esperaba que ello «proporcionara un cierre respetuoso a la especulación y permitiera a su familia recuperar la privacidad que siempre ha valorado».

No obstante, el impacto mediático sí ha tenido consecuencias en su trayectoria profesional. Cabot, que contaba con una dilatada experiencia en el ámbito de los recursos humanos y había ocupado puestos de responsabilidad en diferentes compañías, ha visto cómo su reputación quedó inevitablemente ligada a aquel episodio viral.

Durante estos meses ha participado en distintos procesos de selección para cargos directivos, aunque, hasta la fecha, no ha logrado reincorporarse al mercado laboral. Su nombre continúa asociado a la polémica y las etiquetas que proliferaron en redes sociales —como «la otra», «rompehogares» o «cazafortunas»— siguen condicionando la percepción que muchas empresas tienen de su figura.

Paradójicamente, esa misma exposición pública también le ha abierto otras puertas. Cabot ha participado en congresos, coloquios y entrevistas en los que ha compartido su experiencia sobre el impacto del acoso mediático, la viralización en internet y las consecuencias psicológicas que puede tener convertirse, de un día para otro, en el centro de la conversación pública.

Aun así, esas colaboraciones no han supuesto una fuente estable de ingresos. Mientras continúa buscando una oportunidad para relanzar su carrera profesional, ha tenido que recurrir a sus ahorros para hacer frente a sus gastos personales, así como para seguir contribuyendo al mantenimiento y a los estudios universitarios de sus hijos y garantizar su estabilidad financiera de cara a la jubilación.