Simeone y la sequía de Julián Álvarez en Liga: «Está jugando bien, no me preocupa»

Sorloth calentó el frío partido del Atlético contra el Alavés. El noruego, que es el delantero más en forma de los rojiblancos, derribó el muro de un martillazo. La distancia de los colchonero con la cabeza liguera se queda en nueve puntos, aunque con un partido más. Triunfo que sube a los de Simeone al tren, si es que todavía queda alguno rezagado que pase por la estación. Uno al que también busca subirse Julián Álvarez, negado de cara a gol.

«Hicimos buen partido. El primer tiempo fue de los mejores, jugamos la mayor parte del tiempo en campo rival. Tuvimos situaciones de gol. Eso es lo que necesitamos exigirnos. En el segundo tiempo había que tener tranquilidad y seguir insistiendo por el mismo camino. Tuvimos la de Barrios, el gol de Sorloth, la de Baena… La ventaja era mínima y el rival sentía que podía empatar. No tuvieron situaciones clares, pero sí la sensación de poder empatar», inició Simeone.

Julián Álvarez volvió a ser sustituido, como en cuatro de los últimos cinco partidos, y negado de cara a gol liguero como en los últimos dos meses y medio. «Para mí jugó muy buen partido hoy, igual que contra el Deportivo en Copa del Rey y el Real Madrid en Supercopa. No le ha tocado hacer gol, pero hizo buenos partidos. Está jugando bien y el gol llegará. No me preocupa porque tiene gol. Debe seguir trabajando con la estabilidad que ofrece el Atlético. Seguro que pronto estaremos hablando de sus goles», argumentó Simeone.

El Atlético afrontó el partido sin Galán, Carlos Martín, Raspadori y Gallagher. Las cuatro salidas invernales. «Galán y Carlos habían jugado poco, pero ante cualquier necesidad podíamos contar con ellos. Hoy no están y no ha venido nadie todavía. Estamos esperando que esto avance según las necesidades que estamos teniendo. Hoy igual hubiese entrado Gallagher, porque necesitábamos un medio de esas características. Por eso movimos a Llorente. Un día Llorente me va a decir de qué más quieres que juegue, pero nos vamos adaptando a todo», añadió Simeone.

El Atlético homenajeó el famoso unocerismo al dejar escapar un caudaloso río de ocasiones. La falta de contundencia que tanto emplea Simeone como respuesta a los problemas rojiblancos. «Talento y la jerarquía la tienen. Pasa por momentos, unos más frescos donde se resuelve mejor la jugada y otras que no. El equipo genera, tiene ocasiones, intenta competir como lo está haciendo. Prefiero esto que no atacar en todo el partido y que no se pueda hablar del buen juego que está haciendo el equipo», finalizó.