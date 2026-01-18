El Atlético de Madrid quiere subirse al último tren por la Liga, pero para ello deberán cumplir en casa –domingo, 16:15 horas– ante el Alavés. Después de empatar en el último partido que jugó en el campeonato, hace dos semanas, los de Simeone se alejaron mucho de la cabeza de la clasificación. De hecho, siguen teniendo a un espectacular Villarreal por delante en la tabla. Aun así, los rojiblancos pueden mantenerse en la pelea por el título, a la espera –lógicamente– de que se produzca algún pinchazo del Barcelona, que está a 11 puntos. No pueden perder más comba, por ello están obligados a ganar en el Metropolitano a un conjunto vasco que llega coqueteando demasiado con los puestos de descenso.

No comenzaron mal los de Coudet, pero se han ido desinflando hasta caer a la 17ª posición, marcando la permanencia. De hecho, en la tercera jornada empataron en Mendizorroza contra el propio Atlético. Un empate polémico, puesto que el gol de los rojiblancos, obra de Giuliano Simeone, no debió subir al marcador por un fuera de juego que, incomprensiblemente, no vieron desde el VAR.

Entonces, los rojiblancos comenzaron a mostrar sus problemas para ganar fuera de casa, que se han mantenido a lo largo de la temporada. No han mostrado esa cara en un Metropolitano donde nadie ha ganado en lo que va de temporada. De hecho, al Atlético sólo se le ha escapado un empate en 12 encuentros celebrados en su estadio, contando con los tres de Champions, donde también ganaron.

Ahora, esperan mantener esa buena racha en su feudo para recortarle distancias al Barcelona. Al menos, hasta que los de Flick jueguen en San Sebastián, contra la Real Sociedad, a las 21:00 horas. Todo lo que no sea ganar para los atléticos, será decir ya adiós a sus pocas opciones de ganar la Liga, puesto que la distancia podría ser superior a los 12 puntos.

En busca de Julián

En lo individual, el nombre propio es el del delantero rojiblanco Julián Álvarez, que acumula más de dos meses sin ver puerta en la competición doméstica, un dato que se agranda al comprobar que tan solo ha anotado en cuatro partidos ligueros de los 19 disputados. Simeone deberá decidir si mantener la confianza en La Araña o darle descanso.

El técnico rojiblanco tiene la duda del capitán, Koke Resurrección, por lo que Johnny Cardoso podría ser de la partida en un centro del campo ya sin Conor Gallagher y con la vuelta de Pablo Barrios. En la parte ofensiva estará un Giuliano Simeone renovado esta semana y que ha empezado el año en forma con dos asistencias y un buen rendimiento físico.

El Alavés se ilusiona antes de medirse al Atlético

El Alavés llega a la capital para medirse al Atlético en decimoséptima posición y a tan solo dos puntos de una zona de peligro que podrían ocupar al término de esta jornada. Una situación venida por la mala racha que atraviesa el equipo del Chacho Coudet, que no gana desde la primera fecha del mes diciembre contra la Real Sociedad. En este periodo, han enlazado tres derrotas y un empate en Liga, una trayectoria que maquillan con la buena imagen en la Copa del Rey.

Los babazorros muestran otra cara muy diferente en el torneo más antiguo del fútbol español, donde están en cuartos de final, tras eliminar al Rayo. En la retina de los vitorianos, aquella final de 2017 que se celebró en el Vicente Calderón, aunque deberán también centrarse en el campeonato liguero si no quieren sufrir a final de temporada. Y es que el Alavés solo ha vencido en una ocasión fuera de Vitoria y no fue muy lejos de la capital alavesa. El triunfo llegó en San Mamés en el segundo viaje de la temporada, registro que buscarán romper en el Metropolitano.