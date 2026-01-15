Raspadori deja el Atlético cinco meses después de su llegada y ficha por la Atalanta

El Atlético de Madrid ha hecho oficial el traspaso de Giacomo Raspadori a la Atalanta. Los italianos pagarán cerca de 23 millones de euros por su fichaje, una cantidad similar (22 millones) a la que invirtieron los colchoneros el pasado mes de agosto procedente del Nápoles. Cinco meses después de su aterrizaje en el Metropolitano, el delantero se marcha tras no conseguir cuajar en los esquemas de Diego Simeone.

El futbolista, de 25 años y que lucirá el número 18 en su nuevo equipo, llegó la noche del martes a Bérgamo para pasar el pertinente reconocimiento médico en la mañana del miércoles y formalizar este jueves su contrato con su nuevo equipo. Raspadori llegó a la Atalanta después de varios días de negociaciones con el Roma que no llegaron a buen puerto. El internacional italiano prefirió un equipo que participa en Liga de Campeones para asegurarse un puesto en la lista de Italia en caso de que la Azzurra clasifique al Mundial 2026.

«Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales», anunció el Atlético en sus canales oficiales. Hace seis meses, Raspadori llegó al conjunto rojiblanco por más 22 millones de euros. Ahora sale en torno a la misma cantidad rumbo al Atalanta, uno de los numerosos clubes italianos que han pujado por el atacante.

Sin embargo, apenas ha sido titular en el Atlético: sólo cuatro encuentros en los que respondió a buen nivel, con goles ante el Eintracht Frankfurt y el Atlético Baleares, de los 15 que ha jugado a las órdenes de Diego Simeone y de los 27 que ha disputado el equipo en esta temporada. También fue clave en el triunfo 0-1 en Getafe, donde provocó el gol de la victoria después de salir desde el banquillo.

La competencia no sólo en la delantera (Alexander Sorloth, Julián Álvarez y Antoine Griezmann), sino también en la banda izquierda (Nico González o Álex Baena) lo relegaron a un papel secundario en todo este tiempo en el esquema del técnico argentino, que siempre insistió en las cualidades que tenía el internacional italiano en 45 ocasiones, con 11 goles.

«Cuando pensamos en él, pensamos en un jugador que, seguramente, con el correr de los partidos y el tiempo, se empezará a ver para aquellos que no lo conocían a un jugador interesante de segunda punta, puede jugar en banda, de interno…», dijo Simeone el pasado septiembre.

«Un jugador que tiene muy buen juego asociativo, trabajador, con muy buen golpeo de pelota, ya sea con la pierna derecha o izquierda», resaltó del delantero de 25 años, que ahora emprenderá una nueva aventura en el Atalanta, después de jugar de inicio nada más uno de los últimos 18 duelos. En ocho de ellos no tuvo ningún minuto.

«Giacomo Raspadori es el séptimo fichaje definitivo del Atalanta BC para la temporada 2025/26. El club nerazzurro adquirió sus derechos permanentes del Atlético de Madrid», informó, por su parte, en un comunicado el club italiano. Ya en la mañana de este jueves, Raffaele Palladino, el técnico del conjunto de Bérgamo, dio por cerrada su incorporación.

«Es un gran futbolista que ha completado la línea ofensiva y eleva el nivel de la plantilla. Siempre me ha gustado mucho y el club, que es muy ambicioso, ha conseguido traerlo a Bérgamo», declaró el técnico en rueda de prensa. Raspadori, que eligió el número 18, acumula 45 partidos como internacional con Italia, con la que anotó 11 goles y levantó la Eurocopa 2021. Además de un total 164 partidos de la Serie A (31 goles y 15 asistencias), habiendo ganado el título italiano en dos ocasiones con el Nápoles.

Además, ha disputado en su carrera 17 partidos de la Liga de Campeones (6 goles y 4 asistencias) entre el Nápoles y el Atlético de Madrid. Antes de llegar al Nápoles, militó desde sus inicios en el Sassuolo, equipo con el que llegó a ser capitán hasta 2022, cuando dio el salto al Nápoles.

Comunicado del Atlético

El Atlético de Madrid y la Atalanta han llegado a un acuerdo para el traspaso de Giacomo Raspadori al conjunto bergamasco.

De esta forma, el atacante italiano regresa a su país para afrontar un nuevo reto en su carrera profesional, después de haber defendido los colores rojiblancos durante la primera mitad de la presente campaña. Raspadori llegó en verano de 2025 a nuestro club, con cuya camiseta jugó quince partidos, marcó dos goles y brindó tres asistencias.

Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales.