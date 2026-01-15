El Atlético blinda a Giuliano Simeone hasta 2030 con 500 millones de euros de cláusula

Giuliano Simeone seguirá siendo jugador del Atlético por muchos años más. El delantero argentino ha renovado con el club rojiblanco por dos temporadas más, hasta 2030, y con una nueva cláusula de 500 millones de euros que le convierten en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. Una decisión que llega a raíz de la relevancia que ha ganado el hijo del Cholo esta temporada para ponerse a la altura de Julián Álvarez, Baena, Llorente y compañía.

En los últimos meses se ha vuelto impensable no contar con él en el once titular. Desde que volvió de su cesión en el Deportivo Alavés en verano de 2024, Giuliano ha ido creciendo al lado de su padre. Pero ha sido esta temporada en la que ha convencido definitivamente al club para formar parte del proyecto a largo plazo. Gozó de la confianza de Simeone y este se la devolvió con un compromiso que ha enamorado en el Metropolitano. Titular en 23 de 27 partidos esta temporada, el sudamericano ya tiene plaza fija en la banda derecha aportando tres goles y siete asistencias. Una decisión que mantiene a padre e hijo juntos en el Atlético por muchos años para evitar que Europa trate de seducir a un jugador que avanza a pasos agigantados.

El comunicado de la renovación de Giuliano Simeone

«Giuliano Simeone ha renovado su contrato con nuestro club hasta el 30 de junio de 2030, prolongando así dos años más su vinculación con nuestra entidad, con quien finalizaba su compromiso en 2028.

El futbolista argentino, de 23 años de edad, viste de rojiblanco desde 2019 y hasta verano de 2022 desarrolló una exitosa carrera en nuestras categorías inferiores. Integrante del Atlético de Madrid Juvenil A que se proclamó campeón del grupo 5 de División de Honor en la campaña 2020/21, ya en la misma debutó con el Atlético Madrileño, cuya camiseta defendió en 15 partidos. En el curso 2021/22 continuó portando la elástica de nuestro filial, con quien disputó 36 encuentros y marcó 24 goles. Una cifra que además de coronarle como máximo artillero del grupo 7 de Tercera RFEF le erigió como una pieza clave en el ascenso de categoría logrado por el Atlético Madrileño, redondeando así un año 2022 en el cual, el 20 de abril, se estrenó con el primer equipo, con motivo del duelo liguero que nos midió al Granada en el Riyadh Air Metropolitano.

Posteriormente, Giuliano continuó ampliando su experiencia profesional encadenando dos campañas como cedido en el Real Zaragoza (2022/23) y en el Deportivo Alavés (2023/24), después de las cuales regresó a nuestro club para pasar a formar parte, de manera definitiva, de la primera plantilla. Desde entonces ha jugado 77 partidos en temporada y media, cosechando 8 tantos, brindando 16 asistencias y convirtiéndose en uno de los ídolos de la afición por su pundonor sobre el terreno de juego. ¡Enhorabuena, Giuli!».