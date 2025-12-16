La empresa pública EMT Madrid ha dado un paso pionero en España al instalar en su Centro de Operaciones de Fuencarral un sistema de almacenamiento energético basado en baterías recicladas de autobuses eléctricos.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Iberdrola e Irizar e-mobility, permite extender la vida útil de las baterías que ya no pueden proporcionar autonomía óptima a los vehículos, pero conservan capacidad suficiente para otras aplicaciones de almacenamiento estático de energía.

Proyecto piloto innovador

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, visitó esta mañana las instalaciones donde se ha implementado este innovador proyecto piloto.

La iniciativa supone un avance significativo en la apuesta de la capital por la economía circular y la sostenibilidad en el transporte público, consolidando a Madrid como referente europeo en movilidad eléctrica urbana y gestión eficiente de recursos.

Segunda vida para las baterías

El contenedor instalado en Fuencarral alberga tres racks de baterías retiradas de autobuses de la flota municipal de la EMT. Estas unidades, aunque han perdido capacidad de almacenamiento para la tracción de vehículos debido al envejecimiento natural provocado por los ciclos diarios de recarga, mantienen prestaciones suficientes para funcionar como sistema de respaldo energético. El dispositivo cuenta con una potencia máxima de almacenamiento de 1 MWh y capacidad de carga y descarga de 500 kW.

Las baterías de tracción constituyen un componente esencial de los autobuses eléctricos, ya que almacenan la energía que necesita el motor para mover el vehículo.

Los ciclos diarios de recarga van mermando progresivamente su capacidad de almacenamiento hasta que es necesario sustituirlas para garantizar niveles óptimos de autonomía. Sin embargo, estas baterías retiradas conservan entre el 70% y 80% de su capacidad original, suficiente para aplicaciones estáticas de almacenamiento.

Integración con smartcharging

El sistema de almacenamiento funciona integrado con el smartcharging de la EMT, optimizando el proceso de recarga de la flota eléctrica mediante gestión inteligente de la energía.

El contenedor se recarga durante los periodos de precios energéticos más bajos y con mayor presencia de energías renovables en la red, para posteriormente suministrar electricidad a los autobuses cuando las tarifas son más elevadas o la demanda es mayor.

Esta gestión inteligente reduce significativamente los costes operativos de la empresa municipal al maximizar el uso de energía verde y aprovechar las franjas tarifarias más económicas.

La tecnología permite gestionar de forma automatizada el almacenamiento y distribución mediante algoritmos que analizan en tiempo real las necesidades de recarga de cada vehículo. Actualmente, el sistema funciona de forma operativa para la recarga de 20 autobuses eléctricos conectados en el Centro de Operaciones de Fuencarral.

Economía circular aplicada

Más allá de los beneficios económicos directos, el proyecto aporta ventajas ambientales decisivas al extender la vida útil de las baterías de los buses de la EMT y reducir residuos electrónicos.

La fabricación de nuevas baterías requiere materias primas escasas como litio, cobalto y níquel, cuya extracción genera importante impacto ambiental y social en las zonas productoras. Reutilizar las existentes disminuye la demanda de estos recursos críticos y minimiza la huella ecológica del transporte eléctrico.

Esta iniciativa de la EMT se enmarca en el programa PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) impulsado por el Gobierno. Iberdrola, como socio energético, ha trabajado en la especificación técnica y validación en campo del prototipo para optimizar su rendimiento y reducir costes mediante la mejora en la eficiencia de las baterías. Por su parte, Irizar e-mobility ha diseñado y desarrollado el contenedor que alberga el sistema de almacenamiento de energía de segunda vida.

Flota eléctrica en expansión

La descarbonización del transporte público constituye uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Madrid y la EMT, asentado sobre tres pilares fundamentales: adquisición de autobuses cero emisiones, adaptación de infraestructuras sostenibles y utilización de tecnologías aplicadas a la movilidad limpia.

La empresa municipal cuenta actualmente con 452 autobuses eléctricos, convirtiendo su flota en una de las más electrificadas de Europa en términos absolutos y relativos. Recientemente, ha anunciado la licitación de 120 autobuses eléctricos por 80 millones para renovar su flota entre 2026 y 2027.

Esta transformación se complementa con 410 puntos de recarga distribuidos en los centros de operaciones de Carabanchel, Fuencarral, Entrevías y Sanchinarro. La infraestructura incluye 250 pantógrafos y 160 cargadores por enchufe, adaptados a las necesidades operativas de cada ubicación.

El proyecto de reutilización de baterías abre además la puerta a contribuir en el futuro a un sistema eléctrico más flexible y renovable, favoreciendo la consolidación de un transporte público más limpio, eficiente y responsable con el medio ambiente.