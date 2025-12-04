Xabi Alonso da con la tecla para los partidos grandes

Es aún muy pronto, pero ayer Xabi Alonso pudo dar con la propuesta que resulte más competitiva en los días grandes en el Real Madrid que, al final, son los que definen la temporada. La presencia de cuatro centrocampistas ganadores de duelos se notó en exceso en La Catedral. El Madrid ganó 66 duelos por 33 de sus rival y pudo encontrar los espacios tras las recuperaciones con unos Vinicius y Mbappé, en doble punta. Cabe recordar que Vinicius ya jugó en esa posición en la temporada 23/24, su mejor año hasta la fecha.

Ante equipos que se encierren y le nieguen los espacios al Madrid, esta propuesta de Xabi Alonso puede carecer de la clarividencia que le da Guler al equipo cerca del área, pero en los partidos grandes no suele ser la falta de espacios el principal problema y sí la ganancia de duelos. Ante el Liverpool, el Madrid fue un equipo perdedor en este aspecto y lo mismo le ocurrió con la mayoría de partidos grandes que ha perdido en los últimos meses. Con Camavinga, Tchouameni, Bellingham y Valverde esto debería cambiar de manera importante.

Quizás es casualidad, quizás no tanto, pero ayer vimos al mejor Bellingham centrocampista en mucho tiempo. Lideró al equipo con 47 presiones y se sintió seguir a la hora de hacerlo pues tenía las espaldas cubiertas. Con el balón estuvo muy lúcido y rara vez se apelotonó con Vinicius y Mbappé ya que éstos partían de una posición más centrada. Encontrar la mejor versión del Bellingham centrocampista sin negarle la posibilidad de pisar el área elevaría mucho el techo del Madrid.

Quizás el segundo gol sea el mejor ejemplo de lo que debe y puede hacer el Madrid: tras muchos toques de balón, acaba centrando Trent con cinco jugadores blancos llenando el área. En otras ocasiones fue Carreras el que pudo doblar y poner centros peligrosos. Si el equipo viaja junto, todo se facilita.

No es novedad, pero todo cobra más sentido con un Mbappé a este nivel. El francés no está lejos de batir un récord de goles en el año natural que ostenta Cristiano y su primer gol escapa a toda lógica o planificación. Simplemente es un gol que solo puede meter él ahora mismo en el mundo.

Las únicas malas noticias vinieron por las lesiones de Trent y Camavinga, que obligarán a hacer cambios a Alonso, pero lo importante es poder haber encontrado una idea con la que competir en partidos grandes. Es muy pronto, pero la primera muestra ha sido muy positiva.