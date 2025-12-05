Arabia Saudí está dispuesta a subir su oferta a Brahim Díaz un contrato de 120 millones de euros por cuatro temporadas (30 millones netos al año) para que el delantero del Real Madrid sea una de las estrellas de su competición nacional. El hispano-marroquí, que ya rechazó el pasado verano una oferta de 100 millones, apalabró hace cuatro su renovación con el club blanco hasta 2030 pero aún no está firmada.

La Superliga saudí ha vuelto a fijarse en Brahim Díaz, al que ya tentó el pasado verano, y han subido su oferta. Los responsables del PIF, el fondo de inversión pública del Gobierno saudí, quieren que el delantero hispano-marroquí sea una de las estrellas de su competición la próxima temporada y la oferta parece irrechazable: 30 kilos netos al año durante cuatro años.

El pasado 2 de julio el propio Eduardo Inda desvelaba en El Chiringuito la oferta saudí por el mediapunta del Real Madrid: «Brahim Díaz se va a quedar en el Real Madrid, pero ha tenido un ofertón de Arabia Saudí para irse cuatro temporadas y le pagaban 100 millones por esos cuatro años. Ha decidido quedarse aunque sabe que la competencia aumentará exponencialmente y seguramente tendrá menos minutos, pero ha decidido apostar por el Real Madrid».

Brahim está renovado

A Brahim su jugada de quedarse en el Real Madrid y de aceptar una prolongación de contrato hasta 2030 (aún sin anunciar oficialmente) no le está saliendo demasiado bien por ahora. El jugador no está contando demasiado para Xabi Alonso y los números así lo reflejan. Aunque ha participado en 15 de los 18 partidos oficiales que ha disputado el Real Madrid, el mediapunta sólo ha sido titular en cuatro encuentros, tres de Liga (frente a Osasuna, Real Sociedad y Rayo Vallecano) y uno de Champions ante la Juventus. No ha jugado ni un sólo partido completo y su participación en minutos se reduce a 442 minutos con un gol y un par de asistencias.

A sus 26 años, Brahim sabe que está en una de las temporadas más importantes de su carrera no sólo porque necesita volver a ser un jugador con un rol importante en el Real Madrid de Xabi Alonso, sino también porque el Mundial de Estados Unidos asoma en el horizonte. Allí Brahim Díaz será el estandarte junto a Achraf de la selección de Marruecos, la gran esperanza del continente africano para dar la sorpresa mundialista.

No será hasta después del Mundial cuando Brahim decida si acepta los 30 millones netos al años de Arabia Saudí o si prefiere quedarse en el Real Madrid. El club blanco, igual que en el caso de otros jugadores, no cerrará las puertas al jugador siempre que exprese su voluntad de salir del club y que traiga una oferta que responda a su valor de mercado, que sería de 40 millones según el portal especializado Transfermarkt.

El Real Madrid cuenta con Brahim como uno de sus jugadores estratégicos para el futuro tanto por su polivalencia deportiva, como por su compromiso con el club, su capacidad para integrarse en el vestuario sin dar un ruido y su valor en la expansión de la marca comercial del club en el continente africano. Por eso es muy poco probable que el club blanco permita salir al hispano-marroquí si no es por una oferta en torno a los 50 millones.