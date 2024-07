Brahim tiene un ofertón de Arabia Saudí para ganar 100 millones en cuatro años

Brahim Díaz tiene una oferta para irse a Arabia Saudí y ganar 100 millones de euros libres de impuestos en un contrato por cuatro temporadas. El jugador no se plantea irse ahora del Real Madrid a pesar del aumento de competencia con la llegada de Mbappé y Endrick.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Brahim Díaz se va a quedar en el Real Madrid, pero ha tenido un ofertón de Arabia Saudí para irse cuatro temporadas y le pagaban 100 millones por esos cuatro años. Ha decidido quedarse aunque sabe que la competencia aumentará exponencialmente y seguramente tendrá menos minutos, pero ha decidido apostar por el Real Madrid».

Pese a que la oferta es mareante y en términos económicos «irrechazable» –25 kilos netos al año–, Brahim tiene muy claro que no va a irse del Real Madrid este verano. Ni su rol en el equipo, que cambió desde noviembre, ni su edad, ni su carrera son comparables a los de Nacho y Joselu, que han decidido marcharse del club blanco en busca de unas ofertas astronómicas de Arabia Saudí y Qatar en el epílogo de su vida deportiva.

El Manchester United va con todo a por Brahim https://t.co/IDeFyrR4DD — okdiario.com (@okdiario) June 7, 2024

A Brahim Díaz, al menos por ahora, ni se le pasa por la cabeza marcarse un Gabri Veiga, que con 21 años hizo las maletas para irse a Arabia Saudí el verano pasado a cambio de 20 millones por temporada. El mediapunta hispano-marroquí ni se plantea irse del Real Madrid, aunque esperará a ver cómo transcurre la pretemporada para decidir su futuro. Si se viera otra vez oculto al fondo del armario de Ancelotti, podría plantearse su marcha. Si, como parece más normal, Brahim entra en la rotación de Carletto, volverá a quedarse para pelear por un sitio en un Madrid por mucho que Mbappé y Endrick le resten minutos potenciales.

¿Y cómo se toma el Real Madrid de la oferta de Arabia Saudí por Brahim? Con el habitual «tranquilos» de la cúpula. El club se remite a que es un jugador con contrato hasta 2027 y una prohibitiva cláusula de rescisión de 750 millones de euros. Pero en la cúpula del Bernabéu también insisten en un mensaje contundente: no se va retener a ningún jugador que quiera marcharse siempre que la oferta sea lo suficientemente tentadora e interesante para todas las partes.

La tentación de la Premier

En el caso de Brahim Díaz los dirigentes del Real Madrid vuelven a echar mano de la máxima de Alfredo di Stéfano tallada en las paredes del vestuario del Bernabéu: «Ningún jugador es mejor que todos juntos». Comprenden que a Brahim Díaz le seduzca la idea de irse a un grande de la Premier, de donde le han llegado varias ofertas, o sucumbir a los 100 millones por cuatro años que le ponen desde Arabia Saudí.

El pasado 7 de junio OKDIARIO adelantó el interés del Manchester United en el fichaje de Brahim Díaz. Los red devils afrontan la enésima reconstrucción del equipo este verano y se han fijado en el mediapunta madridista como un jugador diferencial para juntarlo con los Garnacho, Hojlund y compañía. Pero el United no es el único club de la Premier que se ha fijado en el mediapunta del Real Madrid, que la próxima temporada verá incrementada aún más la competencia por los minutos la llegada de Mbappé y Endrick.

Los grandes clubes de la Premier, competición que ya conoce Brahim de su etapa en el Manchester City, saben que este puede ser el verano ideal para ficharle. El primero en mover ficha hace en mayo fue el Arsenal de Arteta, que conoce perfectamente al madridista de trabajar con él precisamente en su etapa en el Manchester City. Los gunners ponían sobre la mesa 70 millones por el traspaso de Brahim, una cifra que los red devils podrían igualar.

La explosión de Brahim Díaz la pasada temporada fue inesperada para Ancelotti y valiosísima para el Real Madrid. El técnico italiano no contaba con el mediapunta el pasado verano y se lo dijo a la cara. Le animó a buscarse equipo a pesar de que el malagueño venía de completar dos sobresalientes campañas en su cesión al Milan. Brahim escuchó a Carletto pero eligió quedarse a pelear por un sitio. Hasta noviembre su presencia en el equipo fue irrelevante y sus minutos escasísimos: suplente en los primeros quince partidos oficiales del equipo madridista (12 de Liga y 3 de Champions), con apenas de 119 minutos, casi todos residuales en partidos resueltos.

Marroquí por ‘obligación’

Pero una lesión de Vinicius le abrió las puertas del equipo y los ojos de Ancelotti. El rendimiento de Brahim en el Real Madrid fue espectacular la temporada. Ocho goles en Liga y otros dos más en Champions, incluido el golazo salvador en Leipzig, sellaron una campaña en la que el malagueño rindió por encima de lo que muchos esperaban y se convirtió en un jugador tremendamente útil para Carletto.

Su rendimiento le habría abierto las puertas de la selección españolas de no haber sido por la cabezonería de Luis de la Fuente, que condenó a Brahim Díaz a sucumbir a las llamadas de Marruecos por no descolgar el teléfono como sí ha hecho con frecuencia con futbolistas del Barcelona como Pedri, Gavi o Cubarsí. Ese mismo rendimiento es el que ha provocado también la mareante oferta de Arabia que el jugador no se plantea aceptar.