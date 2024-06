Endrick: «Ahora mismo no es momento para hablar del Madrid, estoy centrado en Brasil»

A sus 17 años, Endrick es una de las grandes atracciones de la Copa América y en el Real Madrid esperan con ganas su llegada este verano. El atacante se encuentra concentrado con la selección brasileña para disputar esta competición y compareció ante los medios antes de su debut en la madrugada del lunes al martes. El nuevo fichaje blanco recalcó que «no es el momento» de hablar de su nuevo club «porque estamos en la selección» y «nuestra cabeza está aquí».

Cuando le preguntaron por cómo es su relación con Vinicius, Rodrygo y Militao, los otros tres madridistas convocados con Brasil, y si hablan del Real Madrid, Endrick fue claro: «No hablamos mucho sobre el Madrid porque estamos en la selección. No es el momento, nuestra cabeza está puesta aquí. Pero conversé mucho con ellos, sí. Son momentos que para mí son especiales, quedarán marcados en mi vida. Son jugadores que acaban de ser campeones de la Champions. Estoy muy contento con ellos. Ahora solo hablamos sobre Brasil. Obvio que cuando lleguemos a Madrid hablaremos sobre la ciudad, el equipo y ver qué va pasando».

El futbolista, que suma tres goles en cinco partidos con la selección brasileña, todos ellos entrando desde el banquillo, dijo que lo que desea es jugar, sea en la posición que sea, pero aclaró que la decisión le corresponde al técnico Dorival Júnior.

«Nadie necesita quemar etapas. Yo me quedo al margen, trabajando en los entrenamientos, contribuyendo, jugando con mis compañeros. Espero al tiempo de Dios y del profesor Dorival», dijo Endrick en una rueda de prensa en Los Ángeles, a tres días del debut de Brasil en la Copa América de Estados Unidos.

«Quiero jugar donde sea. Quiero ayudar a mis compañeros jugando de mediapunta, de atacante, donde él vea que pueda ayudar a Brasil. La gente conversa todos los días con él. Estoy muy feliz por estar aquí dentro. Estoy con jugadores increíbles. Si veis los que están aquí veréis que son de alto nivel. Como ya hablé, he tenido un entrenador como Abel que me enseñó muchas cosas. Siempre me coloco en la cabeza que tengo que pelear por el puesto. Que el equipo que comenzará el campeonato no será el que va a terminar. Quiero ayudar a Brasil, pero no sé como. Ya sea jugando o dando apoyo moral a mis compañeros. Cuando Dios y Dorival quieran colocarme, daré mi vida por Brasil», añadió.

Endrick mira por Brasil

Endrick comentó que Dorival Júnior no piensa en el bien de un jugador o de otro, sino en el de la selección, y recalcó que «nadie es el actor principal» de la canarinha y «nadie está por encima de Brasil». Brasil debutará en la Copa América el próximo lunes ante Costa Rica, en Los Ángeles, y después se enfrentará a Paraguay y Colombia, en el Grupo D.

Todas las miradas estarán puestas en Endrick durante la Copa América, pero él maneja bien la presión: «Antes miraba mucho esa presión en las redes. En mi cabeza pasaban ideas como: ‘Tengo que hacer esto, tengo que hacer goles, tengo que responder a vuestras expectativas, dejar a todo el mundo feliz’. Cuando cambié la mentalidad dejé de hacerlo, de sobrepensar las cosas. Ahora solo me importa lo que piensa mi familia, si ellos están feliz. No me fijo en la presión, solo en mi familia. Hoy llegaron a Los Ángeles y son muy importantes para mí».

El nuevo futbolista del Real Madrid debutará en una Copa América con el 9, un número que han llevado grandes leyendas de Brasil como Ronaldo, Adriano o Luis Fabiano: «Estoy muy contento por llevarla. Es un número que todo delantero quiere llevar, pero no miro mucho a lo que viene detrás de ese número. Quiero jugar, no me importa el número que tenga detrás. Quiero ayudar a mi equipo», concluyó.