Endrick confiesa qué jugador le convirtió en aficionado al Real Madrid

Endrick se despidió hace tan solo unas semanas del Palmeiras y de su afición como una auténtica leyenda del club, cuando la realidad es que solo tiene 17 años. Eso da una idea de lo que ha supuesto para Brasil el descubrimiento de esta joya que en apenas mes y medio se incorporará a las filas del Real Madrid como parte de la apuesta por fichar jóvenes con mucha proyección y margen de mejora. El club blanco quiere repetir con el delantero centro lo que ya consiguió con Vinicius Jr. y Rodrygo.

Pero antes, Endrick tendrá que hacer frente a otra cita ilusionante. Jugará por primera vez una Copa América con la selección absoluta y, además, tendrá el enorme privilegio de lucir el número ‘9’ en su camiseta. Un dorsal mítico, que en su día portaron Pelé o Ronaldo Nazario. Pero el joven carioca dice no sentir una presión extra. «Mi presión es la de un atleta que necesita dar lo mejor de sí para que su equipo gane. Es enorme, pero eso es todo», intenta relativizar.

A él, a presión y autoexigencia no le gana nadie. «Veo la Copa América como una competición que tenemos que ganar. Tiene su propio valor y no es un torneo de preparación», dice la joven joya brasileña que también se muestra muy ilusionado de jugar en Estados Unidos tan solo un par de años antes de que el Mundial 2026 recale también allí. «Realmente disfruto cómo los estadounidenses disfrutan y promueven sus juegos. Será fantástico jugar aquí», comenta.

En una entrevista al Daily Sport, Endrick ha recordado cómo su entrenador en el Palmeiras, Abel Ferreira, quiso protegerle cuando con solo 15 años la ilusión que despertó en la afición del club brasileño le desbordó. Para ello, le dejó fuera de la convocatoria para el Mundial de Clubes. «Quería decirme que yo también debería divertirme y que la gente no debería exigirme tanto en ese momento».

Endrick elogia a Bellingham

El delantero del Real Madrid también quiso recordar cómo fue su debut con la canarinha en un escenario tan icónico y emblemático como Wembley. «Brasil, el equipo más exitoso en la historia de la Copa del Mundo, contra Inglaterra, en uno de los estadios más importantes del mundo, en el país con la mejor liga del mundo. Incluso marqué el gol de la victoria. Fue un partido especial incluso antes de que empezara, y mucho más después de que terminara», comenta.

Además, en ese partido tuvo la oportunidad de descubrir cómo se maneja en el césped Jude Bellingham, que será su compañero de equipo en apenas un par de meses. «Mira, lo prefiero de mi lado, compartiendo pases con él, en lugar de tener que marcarlo», bromea Endrick.

El delantero, además, confiesa quién tuvo la culpa de que se fijara en el Real Madrid desde pequeño. «Mis mejores y más fuertes recuerdos son los de Cristiano Ronaldo, mi ídolo, jugando allí. Gracias a él investigué mucho sobre otros grandes jugadores del club, pero siempre gracias a él. Ya conozco el club, parte de su estructura», relata Endrick con una sonrisa en la cara.

Aunque antes de su presentación y de incorporarse al día a día de la plantilla es consciente de que tiene que afrontar otros retos. «Estoy muy centrado en los compromisos que todavía tengo antes de llegar allí y todavía no he podido pensar en nada más. Llegaré al club más grande del mundo. No es uno de los más grandes. Es el más grande».