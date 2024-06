El Real Madrid brilla en la Eurocopa

Los jugadores del Real Madrid están brillando con luz propia en la Eurocopa que se está celebrando en Alemania. Kroos, Bellingham, Arda Güler, Carvajal o Mbappé ya han brillado con sus respectivas selecciones, siendo todos ellos clave en las victorias de sus países.

Empezando por el que nos toca más de cerca, Dani Carvajal, que empezó esta Eurocopa como cerró la temporada con el Real Madrid, marcando gol. Si el lateral derecho se anticipó a toda la defensa del Borussia Dortmund para dar empezar a dar a los blancos la Decimoquinta con un gol que perdurará para la eternidad en la memoria de todos los seguidores madridistas, debutó en este torneo continental ganando a la defensa croata y rematando un centro perfecto de Lamine Yamal. Su primera diana como internacional absoluto no podía llegar en un mejor momento.

Nacho también estuvo especialmente bien en el centro de la defensa contra Croacia. El capitán del Real Madrid hizo un gran dúo con Le Normand para contener las acometidas del conjunto balcánico. Será titular también contra Italia en la segunda jornada de la fase de grupos.

Otro que brilló con luz propia fue Bellingham, que hizo el gol de la victoria en el duelo que enfrentó a Inglaterra contra Serbia. El madridista llegó desde atrás para sacarse un cabezazo lleno de potencia que dio a los británicos tres puntos muy importantes. Luego, empezó a enseñar la que será su nueva realidad, formando en el centro del campo y dando sentido al juego de los ingleses. Un partidazo que le valió para ser nombrado mejor jugador del encuentro.

También fue elegido mejor futbolista del duelo que midió a Turquía y Georgia Arda Güler. El madridista debutó con 19 años y 114 días haciendo un golazo para dar la victoria a los suyos. Un tanto lleno de calidad y que deja a las claras la relación que tiene este joven con el gol. Con esta diana, superó por unos días a Cristiano Ronaldo como el debutante más joven en marcar en una Eurocopa.

Kroos, el amo de Alemania

En la primera jornada, Toni Kroos volvió a demostrar que tiene «muchos huevos», como dijo Ancelotti, para dejar el fútbol en este momento de su carrera. Brilló en la goleada de Alemania contra Escocia siendo el faro de un combinado anfitrión que quiere hacer grandes cosas en su torneo.

Por último, Mbappé también fue decisivo en la victoria de Francia frente a Austria. De sus botas nació el gol de la victoria, que fue en propia puerta. Jugó bien el delantero, aunque se llevó un susto en el tramo final al romperse la nariz. En estos momentos, su presencia en el duelo contra Holanda está en el aire.

Se echa de menos a Courtois

Por otro lado, uno que no está, pero al que Bélgica echó de menos, fue Courtois. El portero belga pudo hacer más para evitar la derrota de los suyos contra Eslovaquia. Además, Modric, que sí jugó contra España, evidenció que en estos momentos no está para ser titular, dando la razón a Ancelotti. Al igual que Lunin, que dejó a las claras que es buen portero, pero que ante la presencia de Thibaut no debería haber debate. Carletto, una vez más, tuvo razón.