Cosa de familia: el hermano de Mbappé anuncia que también se va del PSG

Como si de un asunto de familia se tratase, Ethan Mbappé sigue los pasos de su hermano mayor y tampoco continuará en el Paris Saint-Germain la temporada que viene. El joven jugador de 17 años ha anunciado este martes en sus redes sociales su marcha del club parisino tras su primer año en el primer equipo. Después del fichaje de Kylian por el Real Madrid, el menor de los Mbappé buscará nuevo destino lejos del PSG y la opción más posible ahora mismo es el Lille.

Ethan pasó por las categorías inferiores del equipo de la capital de Francia para acabar dando el salto a la primera plantilla con Luis Enrique. El aumento de la presencia del menor de los Mbappé en los entrenamientos del asturiano y en ciertos encuentros fue otro de los intentos de la cúpula qatarí para intentar convencer a Kylian para que renovase, algo que finalmente no funcionó y es por eso que perdió todo su protagonismo.

Ethan, que llegó con su hermano a París tras el fichaje de Kylian procedente del Mónaco, se forjó como futbolista en la cantera parisina antes de su debut con el primer equipo y como profesional esta campaña. El francés ha jugado tres partidos de Ligue 1 y dos de la Copa de Francia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

La carta de Ethan Mbappé en sus redes

«Con mi alma de niño y como seguidor desde que nací, te encontré con ojos llenos de sueños. Esto fue hace casi siete años y no tenía duda de que estaríamos en una aventura así juntos.

Fue el comienzo de siete años cuando mi vida diaria y mi corazón vibraban en rojo y azul. Siete años de reuniones que me marcaron para siempre. Siete años de incalculables recuerdos humanos y deportivos. Desde la infancia despreocupada hasta mis primeros pasos profesionales, has proporcionado la mejor base para el hombre y jugador que aspiro a ser.

Por todo lo que me has traído, por todas estas grandes personas que pusiste en mi camino y por la manera en que me has hecho crecer, en el nombre del amor sincero que tengo por ti, te digo gracias y adiós PSG».