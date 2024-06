Bellingham ya hace de Kroos

Jude Bellingham debutó el pasado domingo en la Eurocopa de Alemania siendo el autor del gol que dio la victoria ante Serbia. El inglés fue clave en un partido donde brilló en la primera mitad, como el resto del combinado inglés, y tuvo que trabajar mucho más en el segundo acto para mantener la victoria. Pero lo más destacado es que en este duelo se pudo ver por primera vez el papel que el madridista asumirá a partir de la próxima temporada en el club dirigido por Carlo Ancelotti.

Bellingham marcó un gol que podría firmar Steven Gerrard ante Serbia, pero lo más importante para Inglaterra y, sobre todo, para el Real Madrid, es que Jude jugó mucho más de ‘8’ que de ’10’ ante el combinado serbio. El británico retrasó su posición, se alejó del área y llevó el peso del fútbol del combinado británico durante los 90 minutos.

Bellingham no va a dejar de acercarse al área. Sería un error no permitirle estar cerca del gol, ya que tiene mucha facilidad para batir a los porteros rivales, pero sí va a retrasar su posición convirtiéndose en el centrocampista total. El peso del juego del Real Madrid a partir de la próxima temporada recaerá mucho más en su figura. No va a ser Kroos, pero sí va a llenar su enorme vacío.

Ancelotti a partir de la próxima temporada cambiará el dibujo y Bellingham puede ser ese Seedorf que tuvo el italiano en el Milan. Un jugador que atesore mucha pelota y que ocupe un gran espacio dentro del terreno de juego. Para ello, deberá crecer aún más físicamente, aunque sus esfuerzos no serán tan grandes como los vistos en la pasada temporada. La idea del técnico madridista es que esté más arropado, para que pueda tener la frescura mental y de piernas de generar juego sin renunciar a caer por el área rival, aunque con la llegada de Mbappé su aportación goleadora no será tan importante.

Por lo tanto, a partir de la próxima temporada veremos una nueva versión de Bellingham en el Real Madrid que ya estamos observando en una Inglaterra con muchos argumentos ofensivos, pero con poca calidad para construir juego. Por ello, su presencia en la medular es tan importante. Jude va a ser un ‘8’ que se convertirá en ’10’ cuando sea necesario.

Kroos da el testigo a Bellingham

Toni Kroos respondió al mensaje de agradecimiento de Jude Bellingham por el año que han compartido en el Real Madrid y, tras anunciar su retirada, apuntó que el centrocampista inglés «está listo para tomar el control» del juego del equipo en su ausencia.

«Un año no fue suficiente. Gracias por todo lo que has dado al juego, ha sido un absoluto placer disfrutar de tu fútbol y de tu personalidad como aficionado y aún más como compañero de equipo», escribió Bellingham en redes sociales junto a una fotografía abrazando a Kroos.

El inglés apuntó al último reto junto a Kroos, la conquista de su primera Champions League, que fue la sexta del alemán, el 1 de junio en Wembley. «Todavía queda trabajo por hacer esta temporada, pero te deseo todo lo mejor para lo que sea que venga a ti y tu familia. ¡LEYENDA!», añadió.

Kroos no tardó en responder a la publicación de su compañero y apuntó a Bellingham como su heredero al mando del fútbol del Real Madrid. «Gracias mi amigo. Más años juntos habrían sido injustos ¡Disfruté cada minuto desde que te uniste! ¡Estás más que listo para tomar el control! A los 20 años…», escribió el alemán.