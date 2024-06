La prensa internacional se rinde a Jude Bellingham: «Nunca comete errores»

Jude Bellingham ha acaparado los titulares y los elogios de la prensa internacional tras dar la victoria a Inglaterra en su debut en la Eurocopa. El «cabezazo volador de clase mundial» del madridista, como la califica Bild en Alemania, dio los primeros tres puntos a la selección que dirige Gareth Southgate en un estreno gris de los ingleses contra Serbia. El jugador que «nunca comete errores» acudió al rescate de los Three Lions.

El futbolista del Real Madrid está llamado a liderar esta selección y no se arrugó en el estreno. The Telegraph asegura que «Bellingham juega como cinco ex capitanes de Inglaterra en uno». «Pasa como Steven Gerrard, roba como Bryan Robson», agregan. Inglaterra es un clamor en favor de su estrella. La afición entonó el famoso ‘Hey Jude’ de los Beattles en las gradas tras el tanto del 10, el mismo que luego utilizó The Daily Telegraph para titular su crónica.

Bellingham fue de lo poco salvable de una Inglaterra gris, que no convenció en su estreno como se esperaba. Los de Southgate son una de las favoritas al título, pero su partido contra Serbia dejó muchas dudas. El cabezazo del centrocampista del Real Madrid fue suficiente para sumar los tres puntos ante uno de los rivales más duros de su grupo. El inglés llegaba a esta Eurocopa tras cuajar una de sus mejores temporadas en su primer año en el Santiago Bernabéu, y su buen estado de forma se vio reflejado en el terreno de juego.

Los grandes nunca se arrugan, siempre aparecen en los momentos importantes y eso fue lo que hizo el 10. «El director Jude asegura una nerviosa victoria para Inglaterra», tituló el Daily Express; mientras que The Sun fue más directo: «Sí, Jude». «Bellingham lleva a Inglaterra hacia un comienzo ganador», reza la crónica de uno de los medios más prestigiosos del país, The Guardian.

Bellingham traspasa fronteras

Los elogios al joven jugador de 20 años no llegan sólo desde su país natal, sino que también lo hacen desde países como Francia, Alemania o Italia. Algunos de los medios más prestigiosos a nivel internacional como L’Équipe, Bild o La Gazzetta dello Sport también se han rendido al talento de Jude Bellingham, que se erigió como líder y héroe de Inglaterra en su debut en la Eurocopa.

«Bellingham firmado», titula L’Équipe en su crónica del Inglaterra-Serbia. «En su primer partido en la Eurocopa, Inglaterra ganó sin convencer a Serbia gracias a Jude Bellingham», añade en el subtítulo. El de Stourbridge apareció desde segunda línea, como más le gusta, para conectar un cabezazo letal que abría el marcador contra Serbia en el minuto 13 de partido.

«Inglaterra celebra el vuelo de Bellingham», titula Bild, que en el antetítulo califica su acción como un «cabezazo volador de clase mundial». No es para menos, ese gol valió tres puntos que saben a gloria para una de las candidatas al título, que a diferencia de Alemania o España no convenció en su estreno. Por su parte, La Gazzetta dello Sport en Italia aseguró que «Bellingham nunca comete errores», después de que el atacante del Real Madrid anotara un testarazo impecable en el que fue prácticamente su primer disparo a portería.