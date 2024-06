Ferdinand se queda en shock al enterarse de que Endrick será un crack mundial

Río Ferdinand siempre ha profesado admiración al Real Madrid, desde su época de jugador en el Manchester United, donde tuvo que sufrir en varias ocasiones ser eliminado por el equipo blanco dentro del terreno de juego en eliminatorias de la Champions League. Sin embargo, desde que colgó las botas y se dedica a comentar partidos de fútbol y a ejercer de tertuliano en programas de televisión y radio, ha tenido la oportunidad de seguir a los madridistas en esta década gloriosa que le ha llevado a conquistar seis Copas de Europa desde 2014.

El ex futbolista inglés presenta ‘On Five UK’, el exitoso pódcast sobre fútbol que se emite en Reino Unido y que ha tenido de invitado a Andreas Pereira, futbolista brasileño del Fulham que se encuentra convocado para la Copa América, que ha aprovechado para hablar de la sensación carioca de la temporada. Endrick, que se incorporará al Real Madrid tras la disputa del torneo americano, ya ha anotado tres goles con la ‘canarinha’. El primero llegó en Wembley, el segundo en el Santiago Bernabéu y el tercero tras una asistencia de Vinicius para dar la victoria a los de Dorival Júnior en el partido amistoso ante México del pasado sábado.

🗣️ Andreas Pereira on just how good Endrick is 🇧🇷 pic.twitter.com/XPbu80208X

— FIVE (@FIVEUK) April 16, 2024