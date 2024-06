La UEFA se mete en el Balón de Oro y amenaza al Real Madrid

El próximo Balón de Oro se entregará el 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París y el Real Madrid ya espera esa fecha porque los máximos favoritos para ganarlo son todos jugadores del equipo blanco. El claro favorito es, con diferencia, Vinicius, pero también Bellingham y Mbappé aparecen como candidatos a este trofeo individual. Además de la temporada que acaba de finalizar, la Eurocopa y Copa América que se juegan en próximas fechas también dictarán sentencia para el Balón de Oro.

Organizado como siempre por el Groupe Amaury (propietario de France Football y L’Équipe), para la edición de este año 2024 hay un importante cambio: entra la UEFA en acción. El máximo organismo del fútbol europeo será uno de los organizadores del premio y se suma como socio a los organizadores tradicionales. Y esto provoca un cierto problema para el Real Madrid, ya que es sabido el enfrentamiento que tiene la UEFA con el equipo blanco.

En concreto, la entrada de la UEFA al trofeo del Balón de Oro provoca algunos cambios en la gala de entrega y en el procedimiento para elegir a los mejores del año. Por ejemplo, el jurado estará ahora formado por un periodista por país de los 100 primeros países del ranking FIFA. Antes la nominación la hacían los periodistas de France Football y eran ya medio centenar de periodistas los que elegían a los ganadores.

Para determinar al campeón, el tiempo futbolístico a analizar será la temporada de clubes que acaba de terminar, pero también la Eurocopa, la Copa América y, aquí está la gran novedad, los Juegos Olímpicos. La cita en París no debería cambiar mucho las votaciones, unos JJ.OO. no tienen gran relevancia a nivel futbolístico, pero sí cuentan como tal.

Los premios de 2024 incluirán el Balón de Oro masculino, el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador menor de 21 años), el Trofeo Yashin (mejor portero), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador de la temporada anterior), el Trofeo al club masculino del año y el Trofeo al club femenino del año.

Así, la entrada de la UEFA en el Balón de Oro, de partida, no tiene por qué modificar nada en el premio, pero es evidente que el organismo que preside Aleksander Ceferin no tiene la mejor de las relaciones con el Real Madrid. Todo lo contrario. El club blanco es uno de los firmes opositores al dirigente esloveno, un Ceferin que en varias ocasiones ha cargado también contra el club español. Eso sí, bajo la presidencia de Ceferin en la UEFA, el Real Madrid ganó cuatro Champions League (2017, 2018, 2022 y 2024) y no hubo problemas en este sentido.

Tras la asociación anunciada a finales del año pasado entre la UEFA y Groupe Amaury, para coorganizar el Balón de Oro a partir de 2024, la 68ª ceremonia de entrega de los prestigiosos premios tendrá lugar el lunes 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet, situado en la Place du Châtelet, a orillas del río Sena. Entregado anualmente por France Football desde 1956, el Ballon d’Or es el galardón más distinguido que puede recibir un futbolista en reconocimiento a sus extraordinarios logros y a su talento excepcional.