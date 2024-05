La viral reacción de Ferdinand tras la remontada del Real Madrid: es un madridista más

Rio Ferdinand fue uno de los muchos comentaristas que vivieron en el Santiago Bernabéu otra de esas grandes noches del madridismo, una nueva remontada del Real Madrid que se está convirtiendo en costumbre para el club blanco en la Champions League, haciendo de lo épico lo habitual, no dejándose gobernar por nadie pese a que las apuestas o la inteligencia artificial les dé la espalda. El inglés vivió a pie de campo el encuentro y dejó una viral reacción tras el 2-1 con suspense de Joselu: lo celebró como un aficionado blanco más.

La historia ya se lo saben. El Madrid contra las cuerdas y en los últimos compases del partido, es espíritu blanco trasciende de lo paranormal para empujar al equipo un poco más –pese a que el equipo apretó de lo lindo de principio a fin–. Así, tras la salida de Joselu Mato, en apenas tres minutos de juego, dos tantos del delantero, que es un auténtico cazagoles, daban la vuelta al encuentro, ponía patas arriba el Santiago Bernabéu y despertaba el lado más madridista de Rio Ferdinand, que enloquecía celebrándolo.

En el vídeo, compartido en las redes sociales por TNT Sports, el medio en el que es colaborador Ferdinand, se puede ver al ex central celebrando el segundo tanto… ¡celebrándolo con Rüdiger! Ferdinand salta a celebrarlo con el 2-1 y el central blanco lo celebra con la afición justo en la zona a pie de campo que tenía habilitada Ferdinand y esté le palmea la espalda. Rüdiger rectifica rápido al ver que la jugada tenía que ser revisada por el VAR y vuelve con sus compañeros.

Es instantes después cuando el árbitro da validez al tanto y se desata la verdadera locura en el Santiago Bernabéu, todo el banquillo blanco salta al césped a celebrar el 2-1 en otra noche mágica y el propio Ferdinand salta de felicidad, festejándolo y con una sonrisa de oreja a oreja, como si de un madridista más se tratara, chocando y abrazándose con otros aficionados blancos que estaban ubicados en esa misma zona en las butacas a pie de campo. Ferdinand se quedó contemplando la celebración de los jugadores del Real Madrid mientras aplaudía.

THE LIMBS…

We were moments away from a @rioferdy5 x Antonio Rudiger celebration 🤣⏰ pic.twitter.com/DMGm7UKiUo

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 8, 2024