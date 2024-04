El durísimo ataque de Rio Ferdinand a Joao Cancelo tras la debacle del Barcelona: «Tonto»

La eliminación del Barça ante el Paris Saint Germain no tuvo un único culpable. La acción de Ronald Araujo que conllevó su expulsión dinamitó el encuentro y convirtió lo que prometía ser una gran noche en Barcelona a otra cita trágica. Entre los actores señalados no sólo está el infantil agarrón del uruguayo, sino también la torpe acción de Joao Cancelo, que cometió penalti sobre Ousmane Dembélé y dilapidó cualquier posibilidad de los culés, dándole el 1-3 a Mbappé desde los 11 metros, algo que ha valorado con dureza Rio Ferdinand.

El ex central del Manchester United ha cambiado tras su retirada los campos de fútbol por los platós de televisión, donde ahora es tertuliano y valora y analiza los partidos grandes como el de esta eliminatoria entre el Barcelona y el PSG. Rio Ferdinand repasó lo que dio de sí el encuentro para los culés y se detuvo con especial atención en la acción que permitió a los parisinos, especialmente Kylian Mbappe, a lograr el 1-3 que ya les ponía la eliminatoria de cara, les daba el pase.

«Tonto… Dembélé se aleja de la portería y no tenía necesidad de saltar», inicia su alusión sobre Joan Cancelo y la entrada sobre Ousmane Dembélé que conllevó al mencionado penalti, tildándolo de «ingenuo» y que para él «es una entrada digna de un jugador joven sin experiencia que está entrando en pánico». No lo dejó ahí Ferdinand, que también mencionó que parecía que «tenía la situación tan bajo control…», de ahí que no vieran «necesario» tal entrada.

De hecho Ferdinand, en sus palabras para TNT Sports, aportaba también su consejo ante acciones como ésta que para él Cancelo erró: «Tienes que saber donde estás en el campo. Los defensores tienen que estar de pie el mayor tiempo posible y más dentro del área».

Rio Ferdinand ataca a Joao Cancelo

No fue el único que valoró la acción de Joao Cancelo, otro de los comentaristas, Peter Crouch, puso también en el foco al portugués por esa jugada incompresible: «No me lo puedo creer. No pensé que le había dado fuerte… ¿Cómo se le ocurre tirarse? Esto le costó caro a su equipo, no hay duda. Es penalti, no va a ninguna parte».

El ex delantero del Liverpool, entre otros equipos, no fue mucho más allá, menos dura que su actual compañero, aunque reconoció que fue una mal decisión por parte del lateral culé: «Lo máximo que iba a sacar Dembélé si Cancelo no se tira es un saque de banda o un córner».

Pese a que Araujo se ha llevado gran parte de los ataque y críticas tras la eliminación del Barcelona, entre ellos desde el propio vestuario con un siempre crudo y sincero Gündogan, que manifestó que «en ese tipo de jugadas, tienes que tener claro que llegarás al balón», o de lo contrario «darle la oportunidad a nuestro portero», ya que a su juicio «tantos minutos con diez, te mata». Pese a todo esto, la infantil acción de Cancelo tampoco ha pasado por alto en un día aciago para los culés donde todo se estudia al milímetro y el portugués tampoco queda absuelto…