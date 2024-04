Araujo pide perdón tras ser expulsado contra el PSG: «El fútbol me golpea duro…»

Ronald Araujo fue el gran protagonista del Barcelona, para mal, de la eliminatoria contra el Paris Saint Germain (PSG). Su expulsión en el minuto 29 del partido de vuelta, disputado el pasado martes en Montjuic, condicionó el resto del encuentro y la eliminatoria frente a uno de los mejores equipos de Europa. El central uruguayo se ha pronunciado tras ver la cartulina roja y ha pedido perdón al barcelonismo por lo sucedido.

«El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro», comenzó diciendo el futbolista azulgrana, para luego agradecer a los aficionados y compañeros por su apoyo y pedir disculpas. «Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre! Dios en el control #salmos30_5», afirmó.

La expulsión llegó en el minuto 29 de partido tras una acción con Barcola. El jugador del PSG le ganó la partida en carrera, se cruzó por delante y Araujo le derribó en su intento de frenarle y ganarle la posición. El colegiado señaló falta y le mostró la cartulina roja al jugador del Barcelona por ser el último hombre. El charrúa se fue muy enfadado con la decisión arbitral, igual que Xavi, que aseguró que «es una pena que el trabajo de toda la temporada termine por una decisión arbitral».

Ya en frío, Araujo ha reflexionado sobre la jugada y ha pedido disculpas al barcelonismo. Hasta ese momento, el Barcelona estaba siendo superior al PSG y había logrado adelantarse en el marcador, pero la expulsión cambió por completo el encuentro. A partir de ahí, los pupilos de Luis Enrique reaccionaron y lograron el empate antes del descanso por medio de un ex del Barça, Ousmane Dembélé.

Los jugadores contradicen a Xavi

A pesar de que Xavi dijo tras el partido que «la jugada marca la eliminatoria» y que para él, «la roja es demasiado castigo por esta acción», los jugadores se han mostrado en desacuerdo con el entrenador. «Contrariados, enrabietados. La jugada marca la eliminatoria. 11 contra 11 estábamos bien situados, en defensa y ataque… pero la jugada de la expulsión marca la eliminatoria por completo. Para mí es demasiado castigo, la roja, por esta acción. Es otra eliminatoria tras ella», aseguró Xavi.

Gündogan, Ter Stegen y De Jong opinan diferente a su entrenador. Los tres consideran que la acción está bien arbitrada. «Esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja», dijo el centrocampista germano.

Por su parte, el guardameta comentó: «El árbitro siempre tiene una posición importante y tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar. Si ha estado acertado, pues yo no he visto la jugada repetida, creo que Ronald da un pequeño agarre. Pero bueno, al final son decisiones y si pita falta, pues ahí tiene que expulsar».

Por otro lado, De Jong, también se posicionó en contra de Xavi: «Marcamos el 0-1, era una ventaja importante. Pero en Europa, cuando juegas con 10 tantos minutos y contra un equipo como el PSG, sabes que vas a sufrir. Lo hemos intentado, pero al final no nos daba para más. No he visto las imágenes, no lo puedo decir. Solo tenía la sensación de que el control de Barcola era muy lejos. Iba a las manos del portero, pero como te he dicho, no lo he visto, era mi sensación».