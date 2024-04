Los jugadores del Barcelona contradicen al unísono las excusas arbitrales de Xavi

Xavi Hernández reincidió en otra noche negra del Barcelona en Europa, prometió que no hablaría del cuerpo arbitral y lo hizo, se escudó una vez más en los errores ajenos para justificar una nueva eliminación culé en la Champions League, esta tras dos errores infantiles de sus jugadores: Ronald Araujo con su expulsión y Joan Cancelo con el penalti. Pese al mensaje claro y definido de Xavi, sus jugadores no le siguieron, contradiciendo prácticamente al unísono el sentir del entrenador y sus excusas arbitrales.

Y es que, para comenzar, el discurso de Xavi ha ido virando en estos últimos meses. Xavi ha pasado de defender a los árbitros con aquello de que «ser árbitro es muy difícil» y que «les voy a ayudar», prometiendo incluso hace varias semanas que «nunca más voy a hablar de los árbitros», a un ataque directo, frontal y público sobre István Kovács, árbitro del Barça-PSG, al que se acercó tras el partido para decirle «ha estado muy mal, que ha sido un desastre, que termina ahí el partido, que sus acciones marcan la eliminatoria» y señalarle como principal culpable de la eliminación de su equipo.

«Intentaré hablar desde la calma y la reflexión. Jugar hoy a este nivel, jugar diez contra once es prácticamente imposible. Das muchas ventajas al equipo que sigue con uno más. Para mí, es innecesaria la expulsión. Revienta la eliminatoria y ahí se acaba el fútbol y una eliminatoria igualada y bonita», justificaba Xavi tras el pitido final, justificando la derrota en esa decisión en la que su equipo se queda con un hombre menos por un claro agarrón de Araujo.

Pero Xavi Hernández no se vio arropado anoche por sus jugadores, mientras que el técnico señalaba al colegiado con sus excusas, los integrantes de su plantilla que desfilaron por la zona mixta no secundaron su mensaje y sí fueron autocríticos con lo que ellos no habían sido capaces de hacer, con sus errores.

Jugadores en desacuerdo

Por un lado estuvo Marc-André Ter Stegen, que pese a no ver con claridad la acción, entendió perfectamente la decisión adoptada por el colegiado de expulsar a Araujo: «El árbitro siempre tiene una posición importante y tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar. Si ha estado acertado, pues yo no he visto la jugada repetida, creo que Ronald da un pequeño agarre. Pero bueno, al final son decisiones y si pita falta, pues ahí tiene que expulsar».

Ilkay Gündogan, como ya acostumbró en otras ocasiones, fue contundente y crítico con el equipo, no se anduvo por las ramas con nadie y tampoco apoyó las excusas de Xavi, entendiendo que la expulsión está justificada: «Esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja».

Por último, más liviano y prudente se mostró De Jong, que no vio la jugada lo suficientemente bien como para tomar partido con una decisión firme: «Marcamos el 0-1, era una ventaja importante. Pero en Europa, cuando juegas con 10 tantos minutos y contra un equipo como el PSG, sabes que vas a sufrir. Lo hemos intentado, pero al final no nos daba para más. No he visto las imágenes, no lo puedo decir. Solo tenía la sensación de que el control de Barcola era muy lejos. Iba a las manos del portero, pero como te he dicho, no lo he visto, era mi sensación».

Las confesiones tras el partido de los tres jugadores, capitales e importantes en el vestuario, estuvieron todas alejadas de la percepción de Xavi Hernández, que solo tuvo palabras de justificación de la derrota con la expulsión a Araujo y mostró una nula autocrítica tras una nueva eliminación en Champions League del Barcelona.