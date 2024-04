Luis Enrique no desperdició la oportunidad de lanzar un último dardo a Xavi Hernández después de la goleada que el Paris Saint-Germain le endosó al Barcelona y que supuso la clasificación del equipo francés para la siguiente ronda de la Champions League. Con el billete para semifinales ya en el bolsillo, el asturiano explicó cómo vive los partidos en el banquillo, en el mismo día que su homólogo culé volvió a ver la tarjeta roja por protestar al árbitro.

«Tengo por hábito no hablar nunca de los árbitros. Solo he visto la jugada en directo (la expulsión de Araujo). Desde hace más de 12 años que soy entrenador intento no juzgar a los árbitros. No lo he visto y no soy de enjuiciar. Para unos la expulsión es clara, para otros no. El futbol es así. Intento no ponerme en la piel del árbitro, protestar poco o nada, y transmitir a mis jugadores tranquilidad para negociar las emociones que en estos partidos están a flor de piel», reflexionó Luis Enrique ante la prensa en Montjuic.

Las palabras del entrenador del PSG no sonaron nada casuales, después de un encuentro donde Xavi Hernández volvió a ser expulsado por protestar, algo que hace tiempo que no es noticia en Barcelona. El técnico le dio una patada a las protecciones de la cámara que hay en la zona de banquillos, después de una airada protesta por una decisión del árbitro. El rumano Istvan Kovacs no lo dudó, se acercó a su área técnica y le mostró la roja directa. Al término del encuentro, bajó desde el palco para seguir protestando al colegiado de muy malas maneras.

Luis Enrique y Xavi convivieron como entrenador y jugador, respectivamente, en el Barça. Esta eliminatoria suponía su primer reencuentro ya con ambos como técnicos y desde que se encontraron en el túnel de vestuarios del Parque de los Príncipes al asturiano ya lanzó su primera pulla, captada por las cámaras de televisión. «¿Vas a protestar hoy?», le espetó con tono aparentemente cariñoso, todo un presagio de lo que pasaría una semana más tarde en Montjuic.

Otros dardos de Luis Enrique

El entrenador del PSG también ha empleado la sala de prensa para lanzar varios mensajes velados a su antiguo pupilo durante la eliminatoria. Antes del duelo de ida, lo hizo a costa del manido ‘ADN Barça’, ese concepto que nadie sabe muy bien en qué consiste. En su comparecencia previa a la vuelta, destacó la enorme cantidad de balones largos que Ter Stegen distribuyó en París. «Batió un récord…», subrayó sobre la actuación del alemán, dando donde duele a los más férreos defensores del estilo culé.

Tras asaltar Montjuic, el ex seleccionador español, que cumple si primera temporada en el PSG, no podía ocultar su satisfacción. «Hemos empezado brillantes. Estábamos preparados para cualquier escenario. Sabíamos que iba a haber muchos goles. He visto a mi equipo muy maduro y con ganas de remontar. Creo que hemos hecho un partido muy completo de inicio a final. Nuestros aficionados estarán orgullosos», reconoció con una amplia sonrisa.