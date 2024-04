Luis Enrique atendió a los medios de comunicación antes del Barcelona-Paris Saint-Germain de este martes a las 21:00 horas, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Su equipo tendrá que remontar en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic si quiere pasar a la siguiente ronda y seguir optando a ganar este torneo por primera vez en su historia.

«Bueno este segundo partido es un poco diferente porque no ha habido ningún partido para nosotros entre los dos. Hemos tenido tiempo para analizar y mejorar nuestro rendimiento. Mi primera reflexión después del partido es que fue disputado y el resultado no refleja con exactitud lo que merecimos. Mínimo el empate e igual un gol más. Tenemos que ir a por el partido. Somos un equipo que no especula, te puedes imaginar que mañana esa palabra no existe para nosotros. Estamos convencidos de que podemos darle la vuelta», comenzó.

«Después de 27 partidos sin perder tenía que llegar la derrota. Significa que te tienes que levantar, mejorar tu rendimiento. Ni hay que exagerar ni hay que rasgarse las vestiduras cuando uno pierde. No tengo ninguna duda de que vamos a competir y estamos deseando dar una alegría a nuestros aficionados», comentó.

«Barcola está en condiciones para poder jugar. En el momento que están convocados, los 23 todos pueden jugar. Otra cosa es que tengan físico para jugar más o menos minutos. La anterior semana nosotros habíamos jugado y ellos no… depende de lo que vea cada uno», añadió Luis Enrique en rueda de prensa.

Luis Enrique da su pronóstico

«Como no puede ser de otra manera. También es cierto que después de una derrota, pues es evidente que los dos días después fueron días difíciles, de los que cuesta recuperar tu estado mental y físico. Lo bueno que tiene el fútbol es que a los seis días hay otro partido contra el mismo rival. Todos tenemos claro lo que hay que hacer y creo que llegamos en un buenísimo momento», explicó.

«A mí me hubiera gustado más jugar en el Camp Nou. Este es un estadio mítico y que me trae muy buenos recuerdos, pero el Camp Nou es único en el mundo. Me gustaría siempre jugar contra los mejores jugadores en el equipo contrario y en el mejor escenario posible, pero este escenario está a la altura», dijo sobre Montjuic.

«Creo que no sólo los jugadores, el staff, todos los aficionados del PSG, seguro que el día después de la derrota uno está tocado. Se trata de caerse y levantarse. Un deportista de alto nivel tiene que lidiar con eso, es duro, pero hay que aceptarlo. Hemos tenido tiempo para preparar mejor nuestra estrategia. Me repito por enésima vez, estamos preparados», avisó.

«Todos los jugadores de mi equipo están con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria. Todos los que formamos el PSG tenemos ganas de todo el apoyo, devolverlo con una victoria. Históricamente, el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria y mañana será el día», pronosticó.

El récord de Ter Stegen

«Creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias. El PSG va a presionar desde el minuto 1, el Barcelona utilizará el juego largo y el pase a última línea aprovechando el espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord de 24 balones largos para superar la presión. Nosotros haremos lo mismo, y creo que el Barça también utilizará la última línea para crearnos peligros. Espero que no sea así, pero preveo un partido con goles en ambos equipos. Creo que la urgencia hará que el espectador veo un partido apasionante», analizó.

«Podría ser. Claramente. De hecho yo lo único que creo es que tengo un grupo de jugadores muy unidos, en el que no hay egos. Estoy contento con lo que hacen en el terreno de juego. Comprendo cuando están a un nivel más alto o más bajo. No tengo ninguna queja de ninguno de mis jugadores, de ninguno», matizó.

«Sorpresas son para vosotros, para mí no. No los habéis visto entrenar ni un día, yo sí. Sólo faltaba que no pudiera escoger a mis jugadores», clamó sobre la titularidad de Asensio el pasado miércoles.

«El recibimiento por parte del Barça lo ignoro y me preocupa cero. Siempre he sido muy bien tratado aquí, no se trata de como me traten a mí. Con respecto a Xavi, como ya lo sabía, cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi. Yo dije que no conocía al Xavi entrenador. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara. Interesa la polémica. Una derrota no cambia una temporada y vuelvo a decir que me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado. Ya no voy a poder tener la oportunidad. Para conocer a un entrenador hay que conocerlo desde dentro. Los resultados lo avalan», aclaró sobre sus palabras sobre Xavi Hernández.

El ADN fútbol

«Algunas veces durante el mismo partido fuimos superiores. El Barça tiró tres cuatro córners, nos hizo el gol y fue un momento delicado para nosotros. Cuando uno está sufriendo le cuesta. Seguro que mañana será un partido complicado para los dos. Tenemos la necesidad y la ambición de pasar. En definitiva, espero que sea un gran partido de fútbol», prosiguió.

«Me has dejado estupefacto, es increíble. Se lo agradezco. Con él he compartido muchas cosas. Sumó en cada aspecto de juego en su último año en el Barça. Muy bonito que me vuelva a mencionar y todo», seguía sobre Xavi. «Es una maravilla que haya cuatro tíos entrenando a ocho equipos que sean ADN Barça. Creo que es una maravilla para el fútbol que los ocho entrenadores que estamos en estos cuartos ofrezcamos este espectáculo de goles. Ha habido goles en todos los partidos, y muchos. Posiblemente sea el récord. ADN fútbol, maravilla, felicito a todos mis compañeros», finalizó.