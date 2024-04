Luis Enrique agacha las orejas: «El resultado desacredita mis decisiones»

Luis Enrique Martínez habló después de la sorprendente derrota de su equipo en Champions League. El PSG se asoma de nuevo al abismo en la máxima competición antes de lo previsto, esta vez tras ceder una derrota en casa ante el Barcelona, que se llevó el partido de ida por 2-3. En el partido, Mbappé no estuvo a la altura de lo esperado pero Luis Enrique no quiso pronunciarse al respecto: «No hablo, y menos después de una derrota, individualmente de un jugador».

El ex seleccionador español asumió la culpa del resultado, al señalar que «el máximo responsable es el entrenador». Luis Enrique fue cuestionado sobre ciertas decisiones que tomó, puesto que apostó por un equipo un tanto extraño, respecto a lo que se ve habitualmente, y no dudó en afirmar que «sé que el resultado desacredita mis decisiones», aunque se quiso reivindicar y explicar los motivos que le tomaron a realizar esas variaciones: «La única persona que hay en esta sala que ve todos los entrenamientos, repasa y analiza todos los partidos, soy yo».

Continuó defendiendo el once que plantó sobre el Parque de los Príncipes: «Los que han jugado eran los correctos. Felicito al rival, que ha hecho un gran trabajo, y me preparo para el siguiente partido». Un encuentro en Montjuic donde deberá darle la vuelta al resultado adverso, aunque confía en que «en Barcelona vamos a dar mucha guerra», puesto que deberán darle la vuelta tras caer en la ida celebrada en París.

Luis Enrique confía en remontar en Barcelona

Luis Enrique hizo un análisis bastante amplio del encuentro ante el Barcelona, en el que el PSG acabó perdiendo 2-3, pese a remontar el primero de los goles azulgranas: «Por la cabeza no pasa nada demasiado bueno cuando el resultado no es el que quieres. Hemos hecho un buen partido ante un gran rival. Hemos dudado con el 0-1 y ellos han jugado bien. Luego le hemos dado la vuelta, hemos tenido dos palos para marcar más, ellos no han pasado de medio campo hasta el 2-2 y, finalmente, en un córner nos han hecho el 2-3».

Sobre las posibilidades de cara a estar en semifinales, el técnico confió en que pueda darle la vuelta en la Ciudad Condal, donde deberán remontar si quieren evitar otro fracaso del conjunto parisino en la máxima competición, después de la inversión del club en la última década: «Vamos a ir a Barcelona a ser ambiciosos y confío mucho en mi equipo. Les felicito, pero vamos a Barcelona a dar mucha guerra. Solo nos vale la victoria y creo que podemos ganar allí, que será una final».

Por último, se mordió la lengua a la hora de hablar de jugadores en concreto. Después del cambio de Asensio en el descanso y de la mala actuación de Kylian Mbappé, Luis Enrique evitó señalar a nadie y no quiso entrar a hacer valoraciones personales: «Hablo del equipo, de mi trabajo… Hay muchas cosas a mejorar y lo acepto así. No hablo de individualidades y mucho menos después de perder».