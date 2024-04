Luis Enrique: «Nadie nos daba como favoritos y estamos en semifinales»

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación tras el pase a las semifinales de la Champions League. El Paris Saint-Germain remontó después de verse con dos goles por debajo en la eliminatoria, pero la expulsión de Araujo hizo cambiar todo. El técnico español mostró su felicidad por estar entre los cuatro mejores equipos del continente.

«Hemos empezado brillantes. Estábamos preparados para cualquier escenario. Sabíamos que iba a haber muchos goles. He visto a mi equipo muy maduro y con ganas de remontar. Creo que hemos hecho un partido muy completo de inicio a final. Nuestros aficionados estarán orgullosos», comenzaba el entrenador del PSG.

Sobre la expulsión de Araujo: «No la he visto. No quiero hacer un juicio. Me quiero poner en el papel del árbitro. Intento protestar poco o nada y transmitir a mis jugadores tranquilidad. Nadie nos daba como favoritos y estamos ahí en semifinales y curiosamente vamos a jugar con el Dortmund. Me había citado con el entrenador en la final y nos veremos en las semifinales».

Por otro lado, Luis Enrique fue preguntado si será otra eliminatoria con tantos goles. Y es que se vivieron un total de 10, cinco en la ida y cinco en la vuelta: «Puede ser porque el Dortmund juega muy bien. Nos conocemos porque ya hemos jugado dos partidos. Te buscan soluciones. Será una semifinal abierta».

Por último, hubo momento para hablar sobre Mbappé y su decisión de continuar o no la próxima temporada: «Vamos a esperar a que hable el Señor Kylian Mbappé. Esto es como un juicio. Soy un testigo y esperaré hasta que se pronuncien las partes.».

Xavi lamenta la eliminatoria

«Contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Once contra once estábamos bien ordenados. La jugada marca la eliminatoria por completo. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada. No es bueno quedarse con diez y a partir de ahí es otro partido», decía Xavi.

Por otro lado, habló sobre el cambio de Lamine Yamal: «Hemos dudado con el cambio porque Pedri sale de una lesión. Queríamos control con Pedri y con patas arriba con Raphinha. Hemos elegido a Lamine por desgracia. Por mucho que hablemos, la expulsión lo marca todo».

«Hemos tenido el empate a dos con Gundogan y el 2-0 con Robert. Hemos tenido incluso alguna de Raphinha. Claras pero siempre a remolque porque con diez es muy complicado. Es una pena el trabajo de una temporada se acabe por una decisión arbitral. Me hubiese gustado jugar once contra once todos los minutos. Esta expulsión es innecesaria», añadía sobre la expulsión.

«Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal, que ha sido un desastre. Ha matado la eliminatoria. Cambia todo. No me gusta hablar de los árbitros pero lo tenemos que decir, no nos podemos callar», proseguía. «Lo volverá a intentar el Barça. Hemos hecho una Champions muy digna, notable diría yo», zanjó.