Xavi: «Es una pena que el trabajo de toda la temporada termine por una decisión arbitral»

No dudó un segundo Xavi Hernández en acudir a hablar con el colegiado István Kovács tras el pitido final del Barcelona – PSG, tras el contundente 1-4 que les endosaron los parisinos para definir la eliminatoria y dejarles apeados de la Champions League en los cuartos de final. La expulsión de Ronald Araujo condicionó por completo al Barça, como bien explicó el técnico egarense que repasó todo lo que dio de sí el partido, incluida su expulsión tras perder los papeles y esa labor del colegiado que calificó como «desastre».

«Contrariados, enrrabietados. La jugada marca la eliminatoria. 11 contra 11 estábamos bien situados, en defensa y ataque… pero la jugada de la expulsión marca la eliminatoria por completo. Para mí es demasiado castigo, la roja, por esta acción. Es otra eliminatoria tras ella», afirmaba Xavi Hernández ante los micrófonos de Movistar+, en zona mixta, sensiblemente molesto por cómo se había dado el encuentro.

Tras el pitido final Xavi se acercó al colegiado como captaron las cámaras y se vio claramente como el técnico discutía con Kovács, algo que reconoció públicamente, diciéndole que hizo un mal trabajo y arriesgando a una posible sanción por sus palabras: «Le he dicho que ha estado muy mal, que ha sido un desastre, que termina ahí el partido, que sus acciones marcan la eliminatoria. Sabéis que no me gusta hablar de los árbitros pero lo tenemos que decir, no podemos callarnos».

«Es una pena que el trabajo de toda la temporada, que por una decisión arbitral, se termine aquí», afirmaba Xavi, molesto por esa expulsión de Araujo, para él demasiado castigo, y que también supuso su expulsión antes de tiempo, detallando: «Me hubiera gustado jugar 11 contra 11 ante el Paris Saint Germain de Luis Enrique. Creo que la expulsión es demasiado castigo».

Xavi no hizo autocrítica

«Hemos tenido incluso el empate a dos con Gündogan, alguna de Robert, Raphinha…», decía por otro lado el técnico del Barcelona, que también afirmaba que tras la expulsión tuvieron que ir «siempre a remolque, pero en la Champions con 10 es muy complicado…».

Sobre las decisiones que tomó Xavi tras la expulsión de Araujo, que optó por mandar al banquillo a Lamine Yamal, el técnico lo explicaba así: «Hemos dudado, porque Pedri sale de la lesión, pero queríamos algo de control por eso su continuidad en el campo. Teníamos referencias arriba con Lewandowski o Raphinha. Pero Lamine estaba bien. Pero da igual, por mucho que hablemos, lo que marca la eliminatoria es la expulsión».

Sobre su futuro o continuidad, no caía en la trampa Xavi, que sentenciaba así: «Lo volverá a intentar el Barcelona. Yo no soy importante, lo dije ayer. El Barça lo volverá a intentar. Hemos hecho una Champions notable. El año que viene volveremos, pero los pequeños detalles hay que controlarlos».