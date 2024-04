Nueva rajada de Gündogan contra sus compañeros: «Se lo regalamos al PSG…»

Ilkay Gündogan hizo autocrítica tras la eliminación del Barcelona en la Champions League después de caer contra el PSG por 1-4 en la vuelta de cuartos de final en Montjuic. El centrocampista alemán arremetió contra sus compañeros por los errores defensivos, y en especial le mandó un recado a Ronald Araujo por la acción que le costó la cartulina roja y que fue determinante en la eliminatoria. Además, el futbolista señaló que «se lo regalamos al PSG».

«Esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja», comenzó diciendo uno de los pesos pesados del vestuario, en unas declaraciones que contradicen lo dicho por su entrenador, Xavi, que aseguró que el árbitro condicionó la eliminatoria.

«No he visto la repetición y seguramente vosotros lo sabréis mejor. Es difícil de decir, pero en estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o un dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata», agregó Gündogan tras la derrota contra el PSG.

El centrocampista del Barcelona también criticó la pasividad defensiva de sus compañeros en el gol de Vitinha, que suponía el 1-2 para el PSG: «Otra vez un error. Creo que teníamos que salir y no dejarlo chutar. Estaba solo. No es algo que no hayamos entrenado. El jugador más cercano a la pelota tiene que salir. Éramos tres contra tres en el córner y Vitinha era el cuarto hombre y alguien debía salir. Nadie lo hizo, o lo hizo demasiado tarde. Fue un buen disparo y fue el segundo gol. Era un gol innecesario, pero ahora ya es demasiado tarde».

Gündogan reclama un penalti

Ilkay reclamó un penalti con 1-3 en el marcador que, de haberlo concedido y transformado, podría haber supuesto el 2-3. Con ese gol, el Barça forzaba la prórroga en Montjuic, pero el árbitro no señaló nada y acabó mostrando la cartulina amarilla al centrocampista azulgrana: «Creo que merecía un penalti. Estaba corriendo y el rival claramente me bloqueó. Le dije al árbitro que era penalti y en lugar de eso me sacaron una tarjeta amarilla».

El mediocentro alemán dejó claro que estaba «muy decepcionado» por la eliminación en la máxima competición continental, y señaló que es un duro golpe para ellos: «Estábamos en una buena posición. No sólo por el partido de ida, también por haber hecho el primer gol. Todo estaba en nuestras manos, pero lo dejamos escapar de la manera más fácil. Se lo regalamos al PSG. Eso es lo más decepcionante», explicó Gündogan muy enfadado por los errores defensivos de sus compañeros y por una expulsión que marcó el encuentro.