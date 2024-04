Cisma en el vestuario del Barça: Koundé responde a Gündogan tras señalar a Araujo

A Xavi Hernández se le está revolucionando el gallinero tras la eliminación en Champions contra el PSG. Si en primer lugar fue Gündogan quien señaló directamente a Ronald Araujo como culpable de la dura derrota, ahora Koundé ha respondido en sus redes sociales en un intento de reforzar un grupo de jugadores muy tocado.

«Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers», publicó el defensa francés en su perfil oficial.

Sus palabras llegan unas horas después de que Gündogan, que nunca se esconde a la hora de dar la cara cuando vienen mal dadas, dejara caer que el uruguayo es el principal artífice de lo que acabó siendo una remontada del Paris Saint-Germain. Araujo vio la roja en el minuto 29 por derribar a Barcola en el borde del área cuando se disponía a encarar a puerta y chutar.

«Esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja», comenzó Gündogan, claramente enfadado por cómo se había desarrollado una primera parte y, en especial, esa acción que condenó al Barça.

La defensa de Koundé ante las palabras de Gündogan

«No he visto la repetición y seguramente vosotros lo sabréis mejor. Es difícil de decir, pero en estos momentos cruciales debes estar seguro de que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o un dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata», explicó.

Lo que está claro es que Xavi tiene trabajo por delante antes de marcharse esta temporada. El ejercicio de compañerismo de Koundé se le ha vuelto en contra, pues parece una declaración directa hacia Gündogan. Y el principal involucrado, Araujo, también se pronunció en sus redes.

«El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre! Dios en el control», escribió el central culé.

La expulsión de Araujo fue la causa que provocó otra eliminación más del Barcelona en Europa. Los de Xavi se trataron de defender, pero los goles de Dembélé, Vitinha y Mbappé por partida doble sentenciaron el partido y la eliminatoria de cuartos de final. Los de Luis Enrique jugarán las semifinales contra el Borussia Dortmund y España se queda sin dos de sus tres representantes.