El barcelonismo rabia contra Luis Enrique por su eufórica celebración en el cuarto gol del PSG

Luis Enrique festejó por todo lo alto el cuarto gol del Paris Saint Germain. El que fuera entrenador del Barcelona entre 2014 y 2017 ha hecho rabiar al barcelonismo con su celebración en el segundo gol de Kylian Mbappé, que certificaba la presencia del conjunto parisino en las semifinales de la Liga de Campeones. Con el 1-3 el PSG estaba clasificado, pero un gol del cuadro azulgrana llevaba el partido a la prórroga. Ese cuarto tanto remató la eliminatoria.

Corría el minuto 89 de partido cuando Kylian Mbappé desató la locura en el banquillo del Paris Saint Germain, y en la zona del estadio donde se encontraban los seguidores parisinos. Ese tanto sentenciaba el partido, la eliminatoria y la clasificación de los franceses para semifinales de la Liga de Campeones. La jugada fue un poco rocambolesca y todo el banquillo se puso en pie por la emoción de la acción.

Luis Enrique vivió los momentos previos al gol con bastante tensión, y cuando Kylian mandó el balón al fondo de las mallas se desató la locura. El técnico salió corriendo hacia al banquillo con los brazos abiertos, gritando y celebrando el gol, y se abrazó con Barcola en primera instancia y luego con miembros de su staff y más jugadores. Entre todos formaron un corrillo para festejar el tanto que les metía en semifinales.

Acto seguido, el asturiano se gira y levanta el puño mientras esboza una sonrisa de oreja a oreja. Esta celebración ha hecho rabiar al barcelonismo, que criticó a Luis Enrique por celebrar el gol de su equipo. «Es un poco irrespetuoso para un técnico que dice ser culer», aseguró un usuario. Otro señaló que Guardiola no haría eso de enfrentarse al Barcelona. Lo cierto es que esta celebración ha sentado muy mal a los seguidores del cuadro catalán, por el hecho de que el ex seleccionador español asegura ser culé.

Luis Enrique celebra el pase a semis

Tras el partido, Luis Enrique habló para los medios oficiales de la Champions League y mandó un recado a todos aquellos que no confiaban en que superaran la eliminatoria: «Nadie nos daba como favoritos y estamos ahí en semifinales», dijo. Eran muy pocos los que confiaban en la remontada del PSG, en las apuestas daban como gran favorito al Barcelona, pero finalmente se clasificaron los parisinos.

«Hemos empezado brillantes. Estábamos preparados para cualquier escenario. Sabíamos que iba a haber muchos goles. He visto a mi equipo muy maduro y con ganas de remontar. Creo que hemos hecho un partido muy completo de inicio a final. Nuestros aficionados estarán orgullosos», comenzó diciendo el entrenador del PSG.

Sobre la expulsión de Ronald Araujo, la jugada que marcó el partido y la eliminatoria, ya que a partir de ahí los parisinos fueron superiores y le dieron la vuelta al marcador, Luis Enrique comentó: «No la he visto. No quiero hacer un juicio. Me quiero poner en el papel del árbitro. Intento protestar poco o nada y transmitir a mis jugadores tranquilidad. Nadie nos daba como favoritos y estamos ahí en semifinales y curiosamente vamos a jugar con el Dortmund. Me había citado con el entrenador en la final y nos veremos en las semifinales».