El Real Madrid echa un pulso a la FIFA: «Es un torneo fantasma»

Las palabras de Carlo Ancelotti sobre el nuevo Mundial de Clubes han retumbado -y mucho- en la FIFA, así como en todo el panorama futbolístico. El entrenador italiano ha declarado que el Real Madrid no acudirá a este nuevo torneo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos. Y es que el club blanco sigue en la misma linea de su técnico al considerar que «ese Mundial necesita aún muchas reuniones con todas las partes».

Para poner en contexto, es importante destacar qué es lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre el nuevo Mundial de Clubes. «La FIFA puede olvidarse de eso. Futbolistas y clubes no participarán en aquel torneo. Un solo partido del Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cifra para todo el torneo: negativo. Como nosotros, varios clubes rechazarán la invitación», ha comentado el entrenador del Real Madrid en una entrevista en Italia.

Según ha podido saber OKDIARIO, el Real Madrid mantiene su postura en consonancia a su entrenador. «Queda tiempo para organizar todo como se deben organizar cosas de esta envergadura. Ese Mundial necesita aún muchas reuniones con todas las partes», deslizan fuentes del club a este periódico. «Por ahora, es un torneo fantasma. No hay estadios atados, no hay derechos de televisión. La FIFA tiene mucho que hacer si quiere llevar eso a buen puerto», añaden.

La primera edición de la nueva máxima competición de clubes de la FIFA se disputará en Estados Unidos, el torneo se celebrará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. Lo harán 32 equipos de todas las confederaciones del mundo que han logrado la clasificación por diferentes méritos. Cabe destacar que se celebrará únicamente cada cuatro años. Pero ahí ha aparecido Carlo Ancelotti para manifestar que el Real Madrid no estará.

El Real Madrid confía en que se celebre

No obstante, la relación entre el Real Madrid y la FIFA dista mucho de la que tiene con la UEFA. El litigio que mantiene con el organismo presidido por Alexander Ceferin a raíz de la Superliga mantiene una relación que no es la mejor en los últimos años. No obstante, con la FIFA es diferente. Por ello, desde el club blanco confían en que todo llegará a buen puerto, pues la máxima entidad del fútbol mundial tiene mucho interés en que este torneo se celebre, ya que se trataría de un evento de unas características enormes.

El Real Madrid ya tiene plaza asegurada en este nuevo Mundial de Clubes por haber sido campeón en la edición de la Champions League en 2022 y 2024. El conjunto blanco, a día de hoy, no está dispuesto a acudir a esta cita, como bien ha reconocido Carlo Ancelotti en su entrevista con Il Giornale pero tampoco descarta que cambie de opinión si desde la FIFA llevan a cabo ciertos cambios. Y es que este torneo, que pasará a celebrarse cada cuatro años, siempre ha tenido una importancia capital en los clubes al considerarse un título computable para un hipotético Triplete o Sextete.

Es importante recordar que la FIFA llevaba años buscando un drástico cambio a este torneo, pues la fórmula de celebrarse anualmente con los seis ganadores de cada continente, sumado al del equipo anfitrión no despertaba ningún tipo de interés. Pues el ganador de la Champions League y de la Copa Libertadores han sido históricamente infinitamente superiores al resto.

Esto se traducía en pocos ingresos a nivel televisivo. Por ello, Infantino, presidente de la FIFA, comenzó a valorar el cambio. Y surgió este nuevo formato, que se celebrará cada cuatro años y con 32 equipos en liza. El máximo organismo del fútbol mundial otorgará 50 millones de euros a cada participante, además de los premios por avanzar en la competición y llegar a las rondas finales. Pero claro, el Real Madrid o Manchester City (por poner un ejemplo) generan mayor interés y audiencias que equipos de Asia u Oceanía. Ahí está el kit de la cuestión, o uno de ellos.

Equipos ya clasificados

A día de hoy, son 29 los equipos ya clasificados para este Mundial de Clubes, donde, de momento, el Real Madrid no estará presente, aunque sí clasificado por haber ganado la Champions League en 2022 y 2024. Destacan el Al Ahly (Egipto) por ser el campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21, 2022/23 y 2023/24 o el Wydad (Marruecos) por ser también el campeón de la Champions League de la CAF en 2021/22. En Europa ya están clasificados el Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Oporto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid y Salzburgo.

De equipos americanos ya están clasificados el Monterrey de México, por ser el campeón de Copa de Campeones de la Concacaf en 2021, el Seattle Sounders (Estados Unidos) por hacer lo propio en 2022 y el Club León de México en 2023. Palmeiras, Flamengo y Fluminense por ser los campeones de la Libertadores en los tres últimos años.