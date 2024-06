Ancelotti: «El Madrid no irá al Mundial de Clubes, la FIFA puede olvidarse»

Carlo Ancelotti ha lanzado una bomba inesperada nada más acabar la temporada. El entrenador italiano, después de proclamarse campeón de Liga y Champions League con el Real Madrid, ha dejado claro a la UEFA lo que piensa sobre el nuevo Mundial de Clubes. Un formato nuevo, que pasará de disputarse en diciembre a hacerlo a final de temporada siendo el verano de 2025 la primera edición. Un torneo en el que, según el actual técnico del conjunto blanco, no jugarán.

«La FIFA puede olvidarse de eso. Futbolistas y clubes no participarán en aquel torneo. Un solo partido del Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cifra para todo el torneo: negativo. Como nosotros, varios clubes rechazarán la invitación», c0menta el entrenador del Real Madrid.

Y es que la primera edición de la nueva máxima competición de clubes de la FIFA se disputará en Estados Unidos, el torneo se celebrará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. Lo harán 32 equipos de todas las confederaciones del mundo que han logrado la clasificación por diferentes méritos. Cabe destacar que se celebrará únicamente cada cuatro años. Pero ahí ha aparecido Carlo Ancelotti para manifestar que el Real Madrid no estará.

Por otro lado, el técnico italiano habló de su etapa en el Real Madrid, sus inicios o de Kroos y de Modric, entre otros temas de actualidad. «Es especial. El Milan está en mi corazón: jugué, fui entrenador, es un trozo grande de mi vida profesional. El Madrid es el Madrid, ¿qué hay mejor? Aquí se respeta la historia, todos los futbolistas del pasado tienen su foto en la ciudad deportiva», dice sobre el conjunto blanco.

Sobre Kroos y Modric, Ancelotti habla de estas dos leyendas en una entrevista para Il Giornale: «Luka es un ejemplo único de calidad y profesionalidad. Desafortunadamente, Kroos decidió dejarlo, es un alemán en sus decisiones, pero seguirá viviendo en Madrid. Le dije que, si en otoño cambia de postura, con una llamada volvemos a empezar».

Ancelotti se ‘moja’ sobre la Eurocopa

A menos de una semana del comienzo de la Eurocopa, Carlo Ancelotti reconoce que tiene un gran interés por ver el papel que desempeña Alemania, la anfitriona. «Tengo mucha curiosidad por Alemania en casa, tiene un equipo interesante», reconoce sobre el equipo donde están algunos de sus jugadores como Toni Kroos o Antonio Rüdiger.

Pero no hay que olvidar a Italia, que se encuentra en el grupo de España y que se trata de la vigente campeona de Europa. Los ‘Azurris’ ganaron en 2021 a Inglaterra en Wembley en los penaltis, pero según Carlo Ancelotti, su selección ha sufrido el cambio generacional. No obstante, Italia es Italia: «Creo que nos faltó relevo generacional tras la victoria de la última edición», reconoce el italiano.

«Así que no sé muy bien cuáles pueden ser nuestras posibilidades. Seguiré los partidos por televisión, con la suerte del horario que me permitirá verlos por la mañana», zanjó Ancelotti en una entrevista donde repasa la actualidad de muchos temas actuales. Pero como ya ven, la ‘bomba’ es sobre el Real Madrid anunciando que no asistirán al primer Mundial de Clubes a 32 equipos de la historia.