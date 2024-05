Luis Enrique se despidió de Kylian Mbappé una vez que la temporada oficial del Paris Saint-Germain ya ha terminado. El conjunto parisino ganó este sábado la Copa de Francia tras derrotar al Olympique de Lyon en la final y el entrenador español le dedicó unas cariñosas palabras al que será próximo jugador del Real Madrid.

«He tenido la fortuna de entrenar a Kylian esta temporada, ha sido una temporada difícil para él porque después de siete años en su club y después de todo lo que ha conseguido siempre es difícil despedirse. Ha estado siempre preparado y dispuesto a ayudar al equipo», analizó Luis Enrique sobre la figura de Mbappé, que con esta final de Copa de Francia jugó su último encuentro en el PSG. «Ha puesto el broche final, no ha podido marcar gol, pero ha estado en todas las acciones importantes del partido», añadió el asturiano sobre el papel del delantero en esta final.

A su vez, Luis Enrique reconoció que Kylian Mbappé es un jugador único que no puede tener remplazo en el PSG: «Es evidente que es un jugador diferente, no lo vamos a suplir con ningún otro jugador, olvidaros, no hay sustituto de Kylian Mbappé». Sabedores de eso, lo que harán ahora en el París Saint-Germain es hacer varios fichajes para mitigar la falta de Mbappé «a través del equipo.

«Cuatro, cinco, seis fichajes… los que podamos hacer… El sustituto de Kylian será el equipo que con la afición que tenemos y la ambición que tiene este club para ganar todo… eso intentaremos las próximas temporadas y ya veremos si somos capaces de conseguirlo», explicó Luis Enrique en la rueda de prensa posterior a ese triunfo en la final de la Copa de Francia en Lille.

Sobre eso, el entrenador español avanzó que fichar ahora por el Paris Saint-Germain, teniendo la sombra de lo hecho por Mbappé, es «un gran reto para cualquier jugador que quiera venir aquí» porque «tenemos ganas de hacer historia». «Este club antes o después ganará esa ansiada Champions, podrán pasar años, pero ganará la Champions en el futuro sin ninguna duda», comentó Luis Enrique.

El ex seleccionador nacional avanzó que vacaciones habrá pocas: «Se acaba esta temporada, pero ya empiezan las negociaciones, las posibilidades de mejorar la plantilla. Sigue siendo un proyecto impresionante. Luis Campos y yo, además del presidente, trabajamos mano a mano para mejorar este equipo, acertar con los fichajes, que no es fácil, porque este es un club grande y eso requiere una exigencia».

Mbappé, por su parte, expresó también lo que siente al irse ya del PSG: «Es desgarrador pensar que todo ha terminado. Lo que he tenido aquí, nunca lo encontraré en otro sitio. Pero lo que me espera va a ser fantástico». La guinda en el pastel de despedida de Kylian Mbappé como jugador del PSG fue una nueva Copa de Francia, lograda ante el Lyon (1-2), la decimoquinta del club de la capital, la sexta desde que tiene bandera catarí, la cuarta para el delantero que ha marcado a fuego una página de su historia.